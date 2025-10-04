< sekcia Zahraničie
Pri požiari nemocnice v Saarbrückene utrpelo zranenia najmenej 20 ľudí
Autor TASR
Berlín 4. októbra (TASR) - Najmenej 20 ľudí utrpelo zranenia pri požiari v nemocnici v meste Saarbrücken v západnom Nemecku, uviedol v piatok hovorca mesta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Požiar vypukol okolo 17.30 h miestneho času v izbe pacienta na prvom poschodí hlavnej budovy.
Na miesto dorazilo 100 členov hasičského zboru, záchranných služieb a polície, ktorým sa požiar podarilo uhasiť.
Hlavná budova bola kompletne evakuovaná, pričom celkovo muselo budovu opustiť okolo 100 ľudí.
Agentúra DPA informuje, že budova zatiaľ nie je plne funkčná. Vyšetrovatelia v súčasnosti pracujú na určení príčiny požiaru. Polícia zatiaľ neposkytla žiadne bližšie informácie.
