Streda 26. november 2025Meniny má Kornel
Pri požiari obytného komplexu v Hongkongu zahynuli štyria ľudia

Hasiči zasahujú počas požiaru výškového obytného komplexu v mestskej štvrti Tchaj Po na severe Hongkongu v stredu 26. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Horiaci komplex sa skladá z ôsmich budov a celkovo má 2000 bytových jednotiek.

Hongkong 26. novembra (TASR) - Najmenej štyria ľudia zahynuli pri požiari výškového obytného komplexu v mestskej štvrti Tchaj Po na severe Hongkongu. Viacero osôb je stále uväznených v horiacich budovách. Jednou z obetí je podľa miestnych médií aj hasič, tri ďalšie osoby boli hospitalizované, z toho dve vo vážnom stave. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Horiaci komplex sa skladá z ôsmich budov a celkovo má 2000 bytových jednotiek. Požiar sa rýchlo rozšíril po bambusovom lešení, ktoré bolo postavené okolo vonkajšej časti budov.

Používanie takéhoto typu lešenia je dovolené v Hongkongu ako v jednom z posledným miest na svete. Vláda začiatkom tohto roka oznámila, že pre obavy o bezpečnosť zakáže jeho používanie pri verejných projektoch.
