POŽIAR PONORKY V RUSKU: Zahynulo 14 námorníkov

Moskva 2. júla (TASR) - Štrnásť príslušníkov ruských námorných síl zahynulo v pondelok pri požiari vedecko-výskumnej hlbokomorskej ponorky. Informovalo tom v utorok ruské ministerstvo obrany.



K nešťastiu došlo v ruských teritoriálnych vodách a požiar sa podarilo uhasiť vďaka "nezištnej činnosti posádky", uviedlo ministerstvo, ktoré citovala agentúra RIA Novosti.



Podľa agentúry TASS rezort obrany uviedol, že ponorka je určená na výskum dna oceánu "v záujme ruského námorníctva" a že požiar vypukol počas batymetrických meraní. Námorníci zahynuli "v dôsledku otravy splodinami horenia".



V súčasnosti je ponorka na námornej základni v Severomorsku. Príčiny nešťastia sú predmetom vyšetrovania.



Požiar vypukol na jadrovej ponorke AS-12, tvrdia zdroje RBC

Ruským hlbokomorským plavidlom, na ktorom v pondelok vypukol požiar, pričom zahynuli viacerí príslušníci ruského námorníctva, bola jadrová ponorka AS-12 s prezývkou Lošarik. Informovala o tom v utorok ruská agentúra RBC s odvolaním sa na svoje zdroje.



Agentúra RBC poznamenala, že ruské ministerstvo obrany neuviedlo, kde presne došlo k nešťastiu a o aký typ ponorky ide. Podľa zdrojov RBC však ide o AS-12 — ponorku poháňanú jadrovým reaktorom, s hĺbkou ponoru do 6000 metrov a určenú pre 25 členov posádky. Na palube ponorky tohto typu nie sú zbrane.



Je to veľká strata, reagoval Putin na tragický požiar v ponorke

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil v utorok ministrovi obrany Sergejovi Šojguovi, aby odletel do Severomorska a zabezpečil dôkladné vyšetrenie príčin požiaru na palube ponorky ruského námorníctva. Informovala o tom agentúra TASS.



Putin zároveň vyjadril hlbokú sústrasť v súvislosti so smrťou 14 príslušníkov ruských námorných síl v ponorke a nariadil poskytnúť rodinám obetí všetku potrebnú pomoc.



Šéf Kremľa poznamenal, že sedem z obetí boli "kapitáni prvej hodnosti, dvaja Hrdinovia Ruska". Zdôraznil, že je to "veľká strata pre flotilu a všeobecne pre armádu".



Minister Šojgu uviedol, že "počas plánovaných prác na štúdiu morského dna v ruských teritoriálnych vodách Barentsovho mora vypukol požiar vo výskumnej hlbokomorskej ponorke Severnej flotily. V dôsledku otravy splodinami horenia zomrelo 14 námorníkov".



Minister poznamenal, že vďaka rozhodným činom posádky sa požiar podarilo uhasiť. Podľa neho je v súčasnosti ponorka umiestnená na námornej základni v Severomorsku. "Prijímajú sa opatrenia na jej preskúmanie a stanovenie príčin incidentu," uviedol Šojgu. Dodal, že vyšetrovaním príčin tragédie bola poverená komisia pod vedením hlavného veliteľa námorníctva.