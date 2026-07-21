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Pri požiari pri francúzskom meste Bordeaux zahynuli dvaja hasiči
Dvojica hasičov zasahovala pri požiari budovy v meste Mérignac neďaleko letiska v Bordeaux v departemente Gironde.
Autor TASR
Paríž 21. júla (TASR) - Pri hasení rozsiahleho požiaru v oblasti Bordeaux na juhozápade Francúzska prišli v utorok o život dvaja hasiči. S odvolaním sa na ministra vnútra Laurenta Nueza o tom informovala agentúra AFP.
Dvojica hasičov zasahovala pri požiari budovy v meste Mérignac neďaleko letiska v Bordeaux v departemente Gironde. Podľa denníka Le Parisien lety z tohto letiska majú meškania, no ich zrušenie zatiaľ neplánujú. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidno v blízkosti pristávacích dráh veľký mrak dymu.
Denník Sud-Ouest informoval, že požiar vypukol približne o 14:30 h a už zasiahol plochu s rozlohou jedného hektára. Plamene sa podľa webu Actu Bordeaux rozšírili z ulice Avenue Roland Garros neďaleko letiskového parkoviska P4 vyhradeného na dlhodobé státie.
Po rekordnej vlne horúčav vo Francúzsku sa hasiči pripravovali na mimoriadne rizikovú sezónu lesných požiarov. V polovici júla bolo vo Francúzsku evidovaných takmer 11.000 požiarov a plamene zasiahli približne 35.000 hektárov, pričom spálená plocha už presiahla celkovú bilanciu predchádzajúcej sezóny v roku 2025.
Veľký požiar v lese v meste Fontainebleau pri Paríži zničil viac ako 2000 hektárov, čo predstavuje približne desatinu jeho rozlohy. Silné požiare zasiahli aj juh krajiny vrátane Pyrenejí. Pri požiari v oblasti Trévillachu plamene pohltili približne 4900 hektárov lesných porastov.
Denník Le Monde uvádza, že vo Francúzsku má približne deväť z desiatich lesných požiarov pôvod v ľudskej činnosti – či už ide o úmyselné podpálenie, nedbanlivosť alebo nehodu.
Dvojica hasičov zasahovala pri požiari budovy v meste Mérignac neďaleko letiska v Bordeaux v departemente Gironde. Podľa denníka Le Parisien lety z tohto letiska majú meškania, no ich zrušenie zatiaľ neplánujú. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidno v blízkosti pristávacích dráh veľký mrak dymu.
Denník Sud-Ouest informoval, že požiar vypukol približne o 14:30 h a už zasiahol plochu s rozlohou jedného hektára. Plamene sa podľa webu Actu Bordeaux rozšírili z ulice Avenue Roland Garros neďaleko letiskového parkoviska P4 vyhradeného na dlhodobé státie.
Po rekordnej vlne horúčav vo Francúzsku sa hasiči pripravovali na mimoriadne rizikovú sezónu lesných požiarov. V polovici júla bolo vo Francúzsku evidovaných takmer 11.000 požiarov a plamene zasiahli približne 35.000 hektárov, pričom spálená plocha už presiahla celkovú bilanciu predchádzajúcej sezóny v roku 2025.
Veľký požiar v lese v meste Fontainebleau pri Paríži zničil viac ako 2000 hektárov, čo predstavuje približne desatinu jeho rozlohy. Silné požiare zasiahli aj juh krajiny vrátane Pyrenejí. Pri požiari v oblasti Trévillachu plamene pohltili približne 4900 hektárov lesných porastov.
Denník Le Monde uvádza, že vo Francúzsku má približne deväť z desiatich lesných požiarov pôvod v ľudskej činnosti – či už ide o úmyselné podpálenie, nedbanlivosť alebo nehodu.