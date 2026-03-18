Pri požiari rafinérie v Mexiku zomrelo päť ľudí
Požiar v rafinérii Dos Bocas v štáte Tabasco na juhovýchode krajiny spôsobili silné dažde.
Autor TASR
Mexiko 18. marca (TASR) - Najmenej päť ľudí zahynulo v utorok v Mexiku pri požiari rafinérie, ktorý spôsobili nepriaznivé poveternostné podmienky, uviedla štátna ropná spoločnosť Pemex. Informuje o tom agentúra AFP, píše TASR.
Požiar v rafinérii Dos Bocas v štáte Tabasco na juhovýchode krajiny spôsobili silné dažde. Došlo k úniku ropy a tá sa následne vznietila, uviedla štátna spoločnosť. „Bohužiaľ, päť ľudí prišlo o život, medzi nimi aj jeden zamestnanec Pemexu,“ dodala. Firma však neuviedla ako došlo k vznieteniu suroviny.
Požiar nahlásili krátko po východe slnka v blízkosti plotu ohraničujúceho skladovacie zariadenia pre uhľovodíky. Plamene sa podarilo uhasiť o dve hodiny neskôr a už „nepredstavujú riziko pre obyvateľstvo ani pre pracovníkov,“ uviedla firma.
Na sociálnych sieťach sa objavili videá, na ktorých ropnú rafinériu, nachádzajúcu sa na pobreží Mexického zálivu, zachvátili plamene počas prudkého lejaku.
Výstavba rafinérie Dos Bocas sa začala za vlády predchádzajúceho prezidenta Andresa Manuela Lópeza Obradora. Projekt sprevádzali komplikácie a vysoké náklady na výstavbu, čo spôsobilo aj oneskorenie jeho spustenia.
V posledných rokoch zasiahli rafinérie Pemex viaceré nehody, z ktorých viaceré boli smrteľné.
Požiar v rafinérii Dos Bocas v štáte Tabasco na juhovýchode krajiny spôsobili silné dažde. Došlo k úniku ropy a tá sa následne vznietila, uviedla štátna spoločnosť. „Bohužiaľ, päť ľudí prišlo o život, medzi nimi aj jeden zamestnanec Pemexu,“ dodala. Firma však neuviedla ako došlo k vznieteniu suroviny.
Požiar nahlásili krátko po východe slnka v blízkosti plotu ohraničujúceho skladovacie zariadenia pre uhľovodíky. Plamene sa podarilo uhasiť o dve hodiny neskôr a už „nepredstavujú riziko pre obyvateľstvo ani pre pracovníkov,“ uviedla firma.
Na sociálnych sieťach sa objavili videá, na ktorých ropnú rafinériu, nachádzajúcu sa na pobreží Mexického zálivu, zachvátili plamene počas prudkého lejaku.
Výstavba rafinérie Dos Bocas sa začala za vlády predchádzajúceho prezidenta Andresa Manuela Lópeza Obradora. Projekt sprevádzali komplikácie a vysoké náklady na výstavbu, čo spôsobilo aj oneskorenie jeho spustenia.
V posledných rokoch zasiahli rafinérie Pemex viaceré nehody, z ktorých viaceré boli smrteľné.