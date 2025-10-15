< sekcia Zahraničie
Pri požiari ropného tankera zahynulo 10 osôb a 18 je zranených
Autor TASR
Jakarta 15. októbra (TASR) - Najmenej desať ľudí zahynulo a 18 utrpelo zranenia po stredajšom požiari ropného tankera v Indonézii, oznámila miestna polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Plamene na plavidle sa podarilo uhasiť v noci na stredu v lodenici mesta Batam, približne 20 kilometrov od Singapuru. Tanker začal horieť počas prebiehajúcich opráv. Príčina požiaru sa vyšetruje, no podľa polície v tom čase neprevážal žiadnu ropu.
K stredajšiemu popoludniu miestneho času zahynulo desať osôb a 18 ďalších zdravotníci ošetrujú v nemocnici, ozrejmil miestny predstaviteľ polície a doplnil, že všetky obete pracovali na opravách. „Niektoré osoby utrpeli závažné poranenia,“ vysvetlil a doplnil, že vlastníctvo lode doposiaľ nie je známe.
V júni došlo v Batame počas opráv k požiaru ďalšieho plavidla. Incident si vtedy vyžiadal štyri obete na životoch a deväť ľudí utrpelo zranenia. Polícia obvinila dve osoby z porušenia bezpečnostných postupov.
