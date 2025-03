Pri požiari ubytovne pre bezdomovcov zahynuli najmenej 4 osoby

Brazília 10. marca (TASR) - Najmenej štyri osoby zahynuli v pondelok pri požiari v ubytovni pre ľudí bez domova na juhovýchode Brazílie. Polícia zadržala muža podozrivého z podpaľačstva, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



V ubytovni spalo 22 ľudí, keď sa v nej okolo svitania rozšírili plamene. Záchranári previezli osem ranených do nemocnice, uviedlo regionálne ministerstvo bezpečnosti. Budovu prevádzkuje rehoľný rád v meste So José dos Campos v štáte So Paulo.



Polícia zadržala podozrivého 42-ročného podpaľača. "Svedok videl, ako podozrivý podpálil pohovku a následne utiekol," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Mužovi hrozia obvinenia z podpaľačstva, vraždy a pokusu o vraždu. Motív jeho konania doposiaľ nie je známy.