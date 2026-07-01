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Pri požiari v bytovom dome v Monschau zahynuli traja ľudia
Z dostupných informácií vyplýva, že požiar vypukol okolo 1.30 h ráno.
Autor TASR
Berlín 1. júla (TASR) - Pri požiari bytového domu v mestečku Monschau neďaleko Aachenu v západnom Nemecku zahynuli v stredu ráno traja ľudia, uviedla miestna polícia. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
V bytovom dome bývalo údajne približne 30 ľudí. V blízkosti budovy sa nachádzalo aj zariadenie pre seniorov a ľudí s mentálnym postihnutím. Podľa polície sa však oheň do tohto zariadenia nerozšíril.
Hovorkyňa polície zároveň uviedla, že pri požiari neutrpeli zranenia žiadne ďalšie osoby.
Z dostupných informácií vyplýva, že požiar vypukol okolo 1.30 h ráno. Záchranné zložky následne evakuovali budovu. Príčinu požiaru stále vyšetrujú.
V bytovom dome bývalo údajne približne 30 ľudí. V blízkosti budovy sa nachádzalo aj zariadenie pre seniorov a ľudí s mentálnym postihnutím. Podľa polície sa však oheň do tohto zariadenia nerozšíril.
Hovorkyňa polície zároveň uviedla, že pri požiari neutrpeli zranenia žiadne ďalšie osoby.
Z dostupných informácií vyplýva, že požiar vypukol okolo 1.30 h ráno. Záchranné zložky následne evakuovali budovu. Príčinu požiaru stále vyšetrujú.