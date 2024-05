Pri požiari v chemickej továrni zahynulo 9 ľudí, 64 utrpelo zranenia

Naí Dillí 24. mája (TASR) - Najmenej deväť ľudí prišlo o život a ďalších 64 utrpelo zranenia pri požiari v chemickej továrni na západe Indie. Oznámili to v piatok tamojšie úrady, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Požiar spôsobil výbuch kotla v továrni v okrese Táni v indickom štáte Maháraštra. Oblasť následne zahalil sivý oblak hustého dymu, pričom požiar podľa miestneho predstaviteľa spôsobil škody aj v okolitých továrňach a domoch. Podarilo sa ho uhasiť, no záchranári počítajú s tým, že v troskách nájdu telá ďalších obetí.



Príčina výbuchu nebola bezprostredne známa, vyšetrujú ju príslušné úrady. V zmienenej továrni sa vyrábali potravinárske farbivá, a to s použitím vysoko reaktívnych chemikálií, ktoré dokážu vyvolať takúto explóziu.



Požiare sú v Indii pomerne bežné, a to z dôvodu slabých bezpečnostných noriem, ako aj často laxného prístupu k ich dodržiavaniu. Tamojší aktivisti tvrdia, že pri stavbách sa bezpečnostné predpisy často obchádzajú, aby sa tak znížili náklady.