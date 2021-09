Pri požiari v covidovej nemocnici zahynulo najmenej 10 ľudí

Skopje 9. septembra (TASR) - Prinajmenšom desať ľudí prišlo o život pri požiari, ktorý vypukol v stredu v nemocnici pre covidových pacientov v meste Tetovo v Severnom Macedónsku. Oznámil to v stredu neskoro večer severomacedónsky minister zdravotníctva Venko Filipče, ktorého citovali agentúry Reuters a AFP.



"V Tetove sa stala strašná nehoda. Zatiaľ bolo potvrdených desať obetí požiaru, avšak tento počet ešte môže porásť. Je to veľmi smutný deň," napísal Filipče na svojom účte na Twitteri. Pozostalým po obetiach zároveň vyjadril úprimnú sústrasť. V ďalšom príspevku minister uviedol, že lekári sa momentálne snažia zachrániť "životy viacerých zranených".



Miestne médiá medzičasom zverejnili zábery obrovského požiaru, ktorý vypukol v nemocnici na západe Tetova približne o 21.00 h. AFP približuje, že hasičom sa plamene podarilo uhasiť po zhruba 45 minútach. Príčina požiaru bezprostredne známa nebola.



Kliniku v Tetove postavili len vlani za účelom liečby pacientov s ochorením COVID-19, pripomína AFP.



V Severnom Macedónsku narastá už od polovice augusta počet nových prípadov koroanvírusu. Tamojšiu vládu to donútilo sprísniť epidemiologické opatrenia, v súvislosti ktorými sa teraz napríklad občania pri vstupe do kaviarní či reštaurácií preukazujú tzv. covidpasmi, uvádza Reuters.



V tejto dvojmiliónovej krajine pribudlo za ostatných 24 hodín 701 nových prípadov nákazy koronavírusom a 24 súvisiacich úmrtí. Jeden z najvyšších výskytov nákazy v krajine pritom aktuálne zaznamenáva práve mesto Tetovo obývané prevažne etnickými Albáncami.