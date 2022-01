POŽIAR V DOMOVE DÔCHODCOV: Zahynulo päť ľudí

Madrid 19. januára (TAST) - Päť ľudí prišlo o život a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri požiari, ktorý vypukol v noci na stredu v domove dôchodcov na východe Španielska. S odvolaním sa na vyjadrenie záchranárov o tom informovala agentúra AFP.



Požiar vypukol okolo utorňajšej polnoci v domove pre seniorov v obci Moncada v provincii Valencia. Do jeho hasenia bolo nasadených šesť hasičských áut, informoval na Twitteri tamojší požiarny zbor.



O život prišlo päť ľudí, zatiaľ čo 11 ďalších osôb previezli do nemocnice, lebo sa nadýchali dymu.



Hasičom sa podarilo priamo z plameňov zachrániť 25 ľudí, pričom zvyšných 70 obyvateľov domova bolo evakuovaných do bezpečia. Požiar sa podarilo dostať pod kontrolu a následne zabezpečiť odvetranie priestorov.



Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Prvé zistenia vyšetrovateľov však podľa miestnych médií naznačujú, že ho mohol spôsobiť skrat v kyslíkovej jednotke.