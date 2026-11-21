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Pri požiari v elektrárni na juhu Iraku zahynuli štyri osoby
Videá zverejnené miestnymi médiami zachytávajú plamene a stúpajúci dymu, ako aj zhorené autá a poškodené budovy.
Autor TASR
Bagdad 21. novembra (TASR) - Pri požiari v elektrárni na juhu Iraku v sobotu zahynuli najmenej štyria ľudia a 35 ďalších utrpelo zranenia, uviedli iracké bezpečnostné zdroje vo svojom vyhlásení. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie príčiny požiaru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Príslušníci civilnej ochrany zasahovali pri požiari v elektrárni Hártha v provincii Basra, oznámili iracké médiá.
Zranení utrpeli popáleniny rôzneho stupňa a nadýchali sa dymu. Záchranári ich previezli do nemocnice.
Zdravotnícke úrady v Basre pretým uviedli, že požiar zapríčinil výbuch plynovodu v elektrárni.
Videá zverejnené miestnymi médiami zachytávajú plamene a stúpajúci dymu, ako aj zhorené autá a poškodené budovy.
Príslušníci civilnej ochrany zasahovali pri požiari v elektrárni Hártha v provincii Basra, oznámili iracké médiá.
Zranení utrpeli popáleniny rôzneho stupňa a nadýchali sa dymu. Záchranári ich previezli do nemocnice.
Zdravotnícke úrady v Basre pretým uviedli, že požiar zapríčinil výbuch plynovodu v elektrárni.
Videá zverejnené miestnymi médiami zachytávajú plamene a stúpajúci dymu, ako aj zhorené autá a poškodené budovy.