Pri požiari v indickej nemocnici zomrelo 13 covidových pacientov

Bombaj 23. apríla (TASR) - Trinásť pacientov s koronavírusom prišlo o život v piatok skoro ráno počas požiaru, ktorý vypukol v nemocnici na predmestí indického veľkomesta Bombaj. Pre agentúru AFP to uviedol príslušník miestneho hasičského zboru.



"Keď začalo horieť, vo vnútri na jednotke intenzívnej starostlivosti bolo v nemocnici v meste Vasai–Virár 17 pacientov, z ktorých 13 zomreli a štyria boli prevezení do iných zariadení," povedal miestny hasič.



Ako pre agentúru AP potvrdil šéf tamojšej nemocnice v oblasti bombajskej metropolitnej oblasti Virár, požiar, ktorý vypukol v piatok okolo 03.00 h miestneho času (štvrtok 23.30 h SELČ) na druhom poschodí budovy, sa podarilo uhasiť. V nemocnici, ktorá sa nachádza zhruba 70 kilometrov severne od Bombaja, bolo celkovo 90 pacientov. Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú.



Maháraštra na západnom pobreží Indie, kde došlo i k požiaru, je najviac zasiahnutým štátom v krajine, kde evidujú razantný nárast počtu nakazených koronavírusom. V stredu zomrelo v meste Násik v tom istom štáte 24 covidových pacientov napojených na pľúcnu ventiláciu po tom, čo v dôsledku výpadku dodávok došlo k prerušeniu prívodu kyslíka.



Krajina s druhým najvyšším počtom infikovaných na svete po USA aktuálne zápasí s prudkým nárastom počtu prípadov nákazy, ktoré spôsobili preťaženie jej zdravotníckeho systému. Len počas apríla pribudli už štyri milióny nakazených.



Kritická pandemická situácia sa pripisuje novému variantu vírusu, ako aj príliš miernemu prístupu vlády, ktorá v uplynulých mesiacoch povolila konanie masových náboženských i politických zhromaždení. Napríklad sviatok Kumbh Méla v meste Haridvár prilákal od januára do tohto týždňa podľa odhadov 25 miliónov hinduistických pútnikov, ktorí nedodržiavali odstup a vo väčšine prípadov nemali na tvári rúška.