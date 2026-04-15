Streda 15. apríl 2026
Pri požiari v Kazanskej továrni na pušný prach zahynul jeden človek

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Moskva 15. apríla (TASR) - Najmenej jedna osoba zahynula pri požiari v továrni na výrobu pušného prachu v ruskom meste Kazaň, informovali v stredu miestni zdravotnícki predstavitelia. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.

Požiar v Kazanskom závode na výrobu delostreleckej munície a pušného prachu vypukol v utorok večer. Ako uviedli miestne úrady pre štátne médiá, časť budovy sa zrútila, ale výroba v závode pokračuje. Dodali, že požiar zavinil ľudský faktor.

Úrady informovali, že hlasný zvuk a následnú rázovú vlnu spôsobila aktivizácia systému na zníženie tlaku, ktorý bol navrhnutý špeciálne pre takéto situácie.

Ministerstvo zdravotníctva Tatárska uviedlo, že spod trosiek vytiahli mŕtve telo muža a dve ďalšie osoby boli hospitalizované s popáleninami. Regionálna pobočka federálneho Vyšetrovacieho výboru oznámila, že začala trestné vyšetrovanie porušení bezpečnosti.

Kazanský závod na výrobu pušného prachu je spolu s jeho generálnym riaditeľom Alexandrom Livšicom pod sankciami USA a EÚ.
