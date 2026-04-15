Pri požiari v Kazanskej továrni na pušný prach zahynul jeden človek
Časť budovy sa zrútila, ale výroba v závode pokračuje.
Autor TASR
Moskva 15. apríla (TASR) - Najmenej jedna osoba zahynula pri požiari v továrni na výrobu pušného prachu v ruskom meste Kazaň, informovali v stredu miestni zdravotnícki predstavitelia. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Požiar v Kazanskom závode na výrobu delostreleckej munície a pušného prachu vypukol v utorok večer. Ako uviedli miestne úrady pre štátne médiá, časť budovy sa zrútila, ale výroba v závode pokračuje. Dodali, že požiar zavinil ľudský faktor.
Úrady informovali, že hlasný zvuk a následnú rázovú vlnu spôsobila aktivizácia systému na zníženie tlaku, ktorý bol navrhnutý špeciálne pre takéto situácie.
Ministerstvo zdravotníctva Tatárska uviedlo, že spod trosiek vytiahli mŕtve telo muža a dve ďalšie osoby boli hospitalizované s popáleninami. Regionálna pobočka federálneho Vyšetrovacieho výboru oznámila, že začala trestné vyšetrovanie porušení bezpečnosti.
Kazanský závod na výrobu pušného prachu je spolu s jeho generálnym riaditeľom Alexandrom Livšicom pod sankciami USA a EÚ.
