Pri požiari v odstavenej jadrovej elektrárni sa zranilo 11 robotníkov

Mníchov 19. marca (TASR) - Jedenásť robotníkov utrpelo v stredu zranenia pri požiari, ktorý vypukol v odstavenej jadrovej elektrárni na juhu Nemecka počas demolačných prác. Oznámila to tamojšia polícia, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



K incidentu došlo v elektrárni v meste Grafenrheinfeld v spolkovej krajine Bavorsko, ktorú vyradili z prevádzky v roku 2015.



Polícia v okresnom meste Schweinfurt informovala, že pri požiari neunikli do ovzdušia nijaké nebezpečné látky ani rádioaktívny materiál a miestnym obyvateľom nehrozilo nebezpečenstvo.



Po brúsnych prácach robotníkov sa na mieste vznietil stan, v dôsledku čoho došlo podľa prevádzkovateľa elektrárne k malému požiaru "vo ventilačných hadiciach mobilného systému na filtráciu vzduchu".



Požiar uhasili privolaní hasiči v priebehu niekoľkých minút. Ľahké zranenia však utrpelo 11 robotníkov, z ktorých päť previezli do nemocnice. Energetická spoločnosť PreussenElektra, prevádzkovateľ zmieneného komplexu, uviedla, že o nehode informovala spolkový úrad pre jadrový dozor.



Jadrovú elektráreň Grafenrheinfeld uviedli do prevádzky v roku 1981 a vyradili ju v roku 2015 po tom, ako sa Nemecko rozhodlo v roku 2011 – v reakcii na jadrovú haváriu v japonskej Fukušime – postupne ukončiť využívanie nukleárnej energie.



Posledné jadrové reaktory v Nemecku vypli v roku 2023. Demolačné práce na elektrárni Grafenrheinfeld sa začali v roku 2018 a v auguste 2024 sa podarilo odstrániť chladiace veže.