ŠESŤ MŔTVYCH: Požiar v sklade s parfumami v Turecku si vyžiadal obete
Podľa záberov, ktoré odvysielala turecká televízia NTV, požiar v meste Dilovasi v provincii Kocaeli zničil dve poschodia budovy slúžiacej ako sklad.
Autor TASR
Ankara 8. novembra (TASR) - Požiar, ktorý v sobotu ráno vypukol v sklade parfumov v severozápadnom Turecku, si vyžiadal šesť obetí a jedného zraneného, informovali turecké médiá, píše TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Podľa záberov, ktoré odvysielala turecká televízia NTV, požiar v meste Dilovasi v provincii Kocaeli zničil dve poschodia budovy slúžiacej ako sklad. Pôvod požiaru, ktorý sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu, nie je jasný.
Mesto Dilovasi, ktoré leží približne 70 kilometrov od Istanbulu, je priemyselné mesto s množstvom skladov a tovární.