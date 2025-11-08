Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 8. november 2025Meniny má Bohumír
< sekcia Zahraničie

ŠESŤ MŔTVYCH: Požiar v sklade s parfumami v Turecku si vyžiadal obete

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa záberov, ktoré odvysielala turecká televízia NTV, požiar v meste Dilovasi v provincii Kocaeli zničil dve poschodia budovy slúžiacej ako sklad.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ankara 8. novembra (TASR) - Požiar, ktorý v sobotu ráno vypukol v sklade parfumov v severozápadnom Turecku, si vyžiadal šesť obetí a jedného zraneného, informovali turecké médiá, píše TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.

Podľa záberov, ktoré odvysielala turecká televízia NTV, požiar v meste Dilovasi v provincii Kocaeli zničil dve poschodia budovy slúžiacej ako sklad. Pôvod požiaru, ktorý sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu, nie je jasný.

Mesto Dilovasi, ktoré leží približne 70 kilometrov od Istanbulu, je priemyselné mesto s množstvom skladov a tovární.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: November priniesol slnko, príde aj sneh?

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka