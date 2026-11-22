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Pri požiari v továrni zahynuli traja ľudia, nezvestných jej 36 osôb
Továreň Fonusa Agung Mulia sa nachádza v okrese Serang, približne 50 kilometrov od hlavného mesta. Televízne zábery z noci zachytávajú horiacu továreň a zrútenie jej strechy.
Autor TASR
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Jakarta 22. novembra (TASR) - Pri požiari v továrni na cukrovinky západne od indonézskeho hlavného mesta Jakarta v nedeľu zahynuli traja ľudia, 36 osôb je nezvestných a štyroch zranených hospitalizovali, informoval podľa agentúr AP a AFP predstaviteľ indonézskej záchrannej služby Rizky Dwianto, píše TASR.
Továreň Fonusa Agung Mulia sa nachádza v okrese Serang, približne 50 kilometrov od hlavného mesta. Televízne zábery z noci zachytávajú horiacu továreň a zrútenie jej strechy.
„Všetci členovia pátracieho a záchranného tímu vynakladajú maximálne úsilie na lokalizáciu obetí, pričom uprednostňujú bezpečnosť personálu v teréne,“ uviedol Rizky.
Hasiči z okresu Serang a provincie Banten naďalej bojujú s plameňmi v niekoľkých častiach areálu aj viac ako 12 hodín po vypuknutí požiaru.
Príčina nešťastia sa vyšetruje, uviedla miestna agentúra pre mimoriadne situácie na sieti Instragram. Preživší uviedli, že plamene sa začali šíriť z chladiacej jednotky na treťom poschodí.
Továreň Fonusa Agung Mulia sa nachádza v okrese Serang, približne 50 kilometrov od hlavného mesta. Televízne zábery z noci zachytávajú horiacu továreň a zrútenie jej strechy.
„Všetci členovia pátracieho a záchranného tímu vynakladajú maximálne úsilie na lokalizáciu obetí, pričom uprednostňujú bezpečnosť personálu v teréne,“ uviedol Rizky.
Hasiči z okresu Serang a provincie Banten naďalej bojujú s plameňmi v niekoľkých častiach areálu aj viac ako 12 hodín po vypuknutí požiaru.
Príčina nešťastia sa vyšetruje, uviedla miestna agentúra pre mimoriadne situácie na sieti Instragram. Preživší uviedli, že plamene sa začali šíriť z chladiacej jednotky na treťom poschodí.