Pri požiari zahynulo 41 väzňov, desiatky utrpeli zranenia

Jakarta 8. septembra (TASR) - Najmenej 41 väzňov zahynulo v stredu ráno pri požiari väznice v blízkosti indonézskej metropoly Jakarta. Ďalšie desiatky utrpeli zranenia, oznámila agentúra AFP.



Mohutný požiar zachvátil blok C väzenia Tangerang na predmestí Jakarty, kde sú väznené osoby odsúdené za drogovú trestnú činnosť, uviedol predstaviteľ indonézskeho ministerstva spravodlivosti.



V preplnenom bloku C sa nachádzalo 122 väzňov, ktorí v čase vypuknutia požiaru prevažne ešte spali. Plamene sa podarilo uhasiť až po niekoľkých hodinách; všetkých zranených previezli do nemocnice.



Podľa jakartskej polície zomrelo 41 väzňov; osem utrpelo ťažké a 72 ľahšie zranenia.



Na zvládnutie bezpečnostnej situácie po požiari boli do Tangerangu vyslané stovky policajtov a vojakov.



Príčina tragédie je predmetom vyšetrovania. Podľa prvých zistení však mohla byť spôsobená skratom elektrického vedenia



Väznica má kapacitu približne 1200 väzňov, ale aktuálne je v nej viac než 2000 trestancov. Z dôvodu preplnenosti a podfinancovania dochádza v indonézskych väzniciach k častým vzburám a nepokojom, píše agentúra AP.