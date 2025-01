Pri požiaroch v Los Angeles zahynulo už najmenej 10 ľudí

Los Angeles 10. januára (TASR) - Požiare v americkom meste Los Angeles si vyžiadali už najmenej desať obetí, informoval vo štvrtok tamojší koroner. Plamene zničili už vyše 10.000 budov v oblasti od pobrežia Tichého oceánu po Pasadenu, z toho 5300 stavieb na západe vo štvrti Pacific Palisades, píše TASR podľa správy agentúry AP.



"Oddelenie súdnych lekárov dostalo 9. januára o 21.00 h (miestneho času) oznámenie o desiatich úmrtiach v súvislosti s požiarmi," uvádza sa v oznámení. "Vo všetkých prípadoch sa čaká na identifikáciu a následne sa budú kontaktovať najbližšie osoby," doplnil koroner.



Rozsiahle hasičské zásahy pokračovali aj v noci. Vďaka dočasnému utíšeniu vetra ich podporili zo vzduchu aj vrtuľníky s vodou, no napriek tomu vznikali stále nové požiare.



V dôsledku rabovania plánujú zaviesť nočný zákaz vychádzania, uviedol šerif okresu Los Angeles Robert Luna. Podľa jeho slov hliadkuje v postihnutých oblastiach americká Národná garda. "Nasadzujeme všetko, čo máme k dispozícii, vrátane príslušníkov našej Národnej gardy, aby sme zabezpečili ochranu komunít v nadchádzajúcich dňoch," uviedol guvernér štátu Kalifornia Gavin Newson. "A tým, ktorí by chceli zneužiť evakuované komunity, odkazujem, že rabovanie nebudeme tolerovať," zdôraznil. Šerif zároveň ozrejmil, že v evakuačných zónach zadržia všetky osoby, ktoré tam nemajú čo robiť, píše agentúra AFP.



Podľa denníka Los Angeles Times je na veľkej časti územia okresu Los Angeles vyhlásený najvyšší stupeň požiarneho rizika, ktorý bude platiť prinajmenšom do piatka večera miestneho času.



Súkromná meteorologická spoločnosť AccuWeather zvýšila svoj odhad škôd a hospodárskych strát na 135 – 150 miliárd dolárov.



Meteorologické služby už niekoľko dní predpovedali riziko vypuknutia lesného požiaru v Kalifornii. Ide o situáciu, ktorá je uprostred zimy prekvapujúca a ktorú zhoršil sezónny horúci a suchý vietor Santa Ana, zvyčajne sa objavujúci na jeseň a v zime.