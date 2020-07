Pri Prahe narazil osobný vlak do stojaceho rýchlika, nik sa nezranil

Praha 10. júla (TASR) - Dva vlaky sa v piatok popoludní zrazili v okrajovej pražskej časti Běchovice. Idúci osobný vlak narazil do stojaceho rýchlika. Osobný vlak išiel po cestujúcich z odstavenej súpravy Pendolino, ktorá predtým na trati zrazila chodca. Tri vagóny sa vykoľajili, ale nikto neutrpel zranenia. Informovali o tom portál Českej televízie (ČT) a web Novinky.cz.



Išlo o bočnú zrážku v pomalej rýchlosti, nehoda sa teda stala na výhybke, uviedla hovorkyňa Správy železníc Radka Pistoriusová.



Po zrazení človeka bola prevádzka na koridore z Prahy smerom do Kolína vedená iba po jednej koľaji z troch. Na jednu koľaj mieril náhradný vlak Elefant, ktorý mal prevziať okolo 150 cestujúcich z Pendolina a pokračovať v jazde s nimi. Keď prichádzal, narazil do stojaceho rýchlika R 989.



Vykoľajili sa všetky tri vagóny osobného vlaku Elefant, z rýchlika evakuujú asi 300 ľudí.



Pistoriusová okolo 18.30 h upozornila, že prevádzka na koridore medzi Prahou-Libeň a Běchovicami je úplne zastavená, čo znamená komplikácie na celom koridore z Prahy do Ostravy. Práve ten býva v piatok výrazne vyťažený, pripomenuli Novinky.cz.