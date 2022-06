Pri prepade autobusu zahynulo najmenej 15 provládnych ozbrojencov

Bejrút 20. júna (TASR) - Najmenej 15 provládnych ozbrojencov prišlo o život pri prepade ich autobusu, ku ktorému došlo v pondelok v odľahlej oblasti na východe Sýrie. Zodpovednosť za útok sa pripisuje džihádistom. S odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) o tom informovala agentúra AFP.



Podľa organizácie SOHR bezprostredne nebolo jasné, či zabití boli príslušníkmi sýrskej armády alebo patrili k spojeneckým milíciám.



Útok sa odohral na ceste spájajúcej mesto Rakka – niekdajšiu baštu džihádistického zoskupenia Islamský štát (IS) a momentálne ovládané Kurdmi – s mestom Homs, ktoré je v moci vládnych síl.



SOHR vo svojom vyhlásení dodáva, že pri útoku bolo niekoľko ďalších bojovníkov ťažko zranených.



Sýrska štátna agentúra SANA potvrdila 13 obetí a citovala vojenské zdroje, podľa ktorých k prepadu došlo približne o 06.30 h miestneho času.



Islamský štát zatiaľ nevydal vyhlásenie, v ktorom by sa prihlásil k zodpovednosti za útok.



Kedysi rozsiahly samozvaný kalifát vyhlásený Islamským štátom, rozprestierajúci sa na území Iraku a Sýrie, porazili v marci 2019 miestne sily podporované Spojenými štátmi. IS však naďalej pokračuje v útokoch proti vládnym a Kurdmi vedeným silám na východe Sýrie.



Analytici sa už dlho obávajú obnovenia činnosti tejto džihádistickej organizácie. Intenzita útokov IS sa však od roku 2019 v podstate nezmenila, konštatuje AFP.