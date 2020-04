Pri prepade banky vo Viedni postrelili ženu

Viedeň 3. apríla (TASR) - Jedna osoba utrpela ťažké strelné zranenie v piatok dopoludnia v rakúskej metropole Viedeň po tom, ako neznámy páchateľ prepadol pobočku miestnej banky. Informovala o tom agentúra APA.



K útoku došlo vo viedenskej mestskej časti Donaustadt. Páchateľ vypálil jednu strelu z nabitej zbrane, uviedol hovorca tamojšej polície Paul Eidenberger a zasiahol jednu ženu. Zranenú previezla do nemocnice viedenská záchranárska služba, ako povedal jej hovorca Andreas Huber.



Podľa informácií portálu OE24 je zranenou ženou jedna zo zákazníčok banky. Páchateľ ju na úteku postrelil do chrbta, aby si tak uvoľnil cestu. Guľka ženu trafila do obličiek a brucha, čím jej spôsobila život ohrozujúce zranenia. Podľa najnovších informácií je však jej stav stabilizovaný.



Útočníkovi sa podarilo z miesta incidentu utiecť. Aktuálne po ňom polícia pátra, pričom jej pomáha aj vrtuľník a špeciálna jednotka Cobra.