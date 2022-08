Pri pretekoch áut v rakúskom Korutánsku utrpelo zranenia 11 divákov

Viedeň 20. augusta (TASR) - Jedenásť ľudí utrpelo v sobotu zranenia v rakúskej spolkovej krajine Korutánsko na pretekoch áut v okrese Feldkirchen, keď jedno z vozidiel vrazilo do skupiny divákov. Pre rakúsku tlačovú agentúru APA to potvrdila polícia. Už predtým o tomto incidente informovali viaceré tamojšie médiá.



Ako priblížili hasiči, zranení - vrátane dvoch ľudí s ťažkými zraneniami - boli prevezení do okolitých nemocníc. Medzi vážne zranenými je aj šesťročné dievča, uviedol Červený kríž. Zranenia utrpeli aj dve ďalšie maloleté osoby vo veku 10 a 16 rokov.



Podujatie, ktorá sa konalo v športovej aréne Falkert v obci Patergassen, organizátori po nehode prerušili. Išlo o 50. ročník korutánskeho autosalónu Race Cup. APA píše, že k incidentu došlo po tom, čo vodič zrejme stratil kontrolu nad vozidlom. Presná príčina však zatiaľ nie je známa. Vodič, ktorý nekontrolovane bez brzdenia autom vrazil do ľudí, zranenia podľa dostupných informácií neutrpel.



Pri tragickom incidente zasahovalo celkovo 30 zdravotníkov, 13 záchranárskych vozidiel Červeného kríža a štyri vozidlá dobrovoľnej humanitárnej organizácie Johanitári. Na prevoze zranených sa podieľali aj vrtuľníky.