Pri prevrátení lode v Lamanšskom prielive zomrelo 12 migrantov

Paríž 3. septembra (TASR) — Najmenej 12 ľudí sa v utorok utopilo pri prevrátení plavidla s desiatkami migrantov v Lamanšskom prielive pri pobreží severného Francúzska. Uviedol to francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin s tým, že stále prebieha záchranná operácia na nájdenie nezvestných osôb. Informovala o tom agentúra AFP.



Francúzska pobrežná stráž oznámila, že viac ako 50 ľudí sa podarilo zachrániť, niektorí sú v kritickom stave a potrebovali okamžité ošetrenie. V prístavnom meste Boulogne-sur-Mer bolo preto zriadené dočasné miesto poskytovania prvej pomoci.



Do pátrania po preživších boli nasadené vrtuľníky francúzskeho námorníctva, rybárske člny a vojenské plavidlá. Podľa webu regionálnych novín La Voix du Nord bolo na palube potopeného plavidla približne 70 migrantov.



Podľa údajov britského ministerstva vnútra aktualizovaných v utorok sa za posledných sedem dní pokúsilo preplávať cez Lamanšský prieliv na malých člnoch najmenej 2109 migrantov. Toto číslo predstavuje osoby zaistené na mori alebo pri vylodení v Británii.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) informovala, že pri pokuse o nelegálny prechod do Spojeného kráľovstva tento rok zahynulo alebo je nezvestných najmenej 30 migrantov.



Najtragickejšia nehoda v Lamanšskom prielive sa stala v novembri 2021, keď pri prevrátení lode zomrelo 27 migrantov.



Francúzska a britská vláda sa už roky snažia zastaviť prílev migrantov, ktorí platia pašerákom tisíce eur za plavbu z Francúzska do Anglicka na malých člnoch. Britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa začiatkom leta zaviazali posilniť spoluprácu pri riešení tohto problému.