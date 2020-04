Pri prežitosti Nového roka v Mjanmarsku omilostia až štvrtinu väzňov

Rangún 17. apríla (TASR) - Mjanmarsko udelí pri príležitosti tohtoročných aprílových osláv Nového roka amnestiu viac než štvrtine väzňov. Hoci táto krajina juhovýchodnej Ázie udeľuje novoročné amnestie pravidelne, tento rok bude aj v súvislosti so šírením nového koronavírusu prepustené rekordné množstvo trestancov.



S odvolaním sa na vyhlásenie kancelárie mjanmarského prezidenta Wina Mjinta o tom v piatok informovala agentúra AFP.



"V snahe uctiť si mjanmarský Nový rok, ako aj s ohľadom na humanitárne dôvody a pokoj v mysliach ľudu udelí prezident milosť 24.896 väzňom z rôznych väzníc," uvádza sa vo vyhlásení kancelárie.



Prepustených a následne deportovaných by malo byť aj 87 trestancov s cudzím štátnym občianstvom.



Vysoký úradník z mjanmarskej väzenskej služby pre AFP uviedol, že väzni by mali začať byť prepúšťaní okamžite.



"Očakávame, že amnestia sa bude vzťahovať aj na politických väzňov," vyhlásil v tejto súvislosti Bo Kyi, spoluzakladateľ Združenia pre pomoc politickým väzňom (AAPP). Podľa organizácie sa v mjanmarských väzniciach momentálne nachádza 76 väzňov svedomia.



Aktivista za práva Rohingov, ktorý nechcel byť menovaný, pre AFP povedal, že amnestia by sa mala týkať aj 1500 väzňov z tejto moslimskej menšiny.



Podľa ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW) sa v mjanmarských väzeniach nachádza približne 100.000 väzňov, hoci ich celková maximálna kapacita nepresahuje 62.000.



Mjanmarsko oslavuje Nový rok, nazývaný "tindžan", tradične v polovici apríla. Ide o niekoľkodňový budhistický sviatok, ktorého presný dátum je vypočítavaný na základe barmského lunisolárneho kalendára.