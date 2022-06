Pri príležitosti narodenín Alžbety II. ocenili za zásluhy 1134 ľudí

Na snímke vojaci pochodujú na ulici The Mall smerom k Buckinghamskému palácu počas slávnostného vojenského sprievodu (Trooping the Color), ktorým sa začali štvordňové oslavy 70. výročia nástupu britskej kráľovnej Alžbety II. na trón v Londýne vo štvrtok 2. júna 2022. Kráľovná Alžbeta II. (96) oslávila 70 rokov na tróne vo februári a celonárodné oslavy jej platinového jubilea, vrátane ďakovnej bohoslužby a hudobného koncertu pred Buckinghamským palácom, sa budú konať od 2. do 5. júna.