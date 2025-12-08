< sekcia Zahraničie
Pri príležitosti výročia Asadovho zvrhnutia vyzval Šara na spoluprácu
Povstalecké jednotky vedené islamistickým hnutím Hajját Tahrír aš-Šám spustili bleskovú ofenzívu proti Asadovmu režimu vlani 27. novembra.
Autor TASR
Damask 8. decembra (TASR) - Sýria si v pondelok pripomína prvé výročie pádu diktátora Bašára Asada po takmer 14 rokoch občianskej vojny. Dočasný prezident Ahmad Šara Sýrčanov počas osláv vyzval, aby spoločne pracovali na obnove ich krajiny. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Povstalecké jednotky vedené islamistickým hnutím Hajját Tahrír aš-Šám spustili bleskovú ofenzívu proti Asadovmu režimu vlani 27. novembra. Už 8. decembra obsadili hlavné mesto Damask a ukončili viac ako päť desaťročí vlády rodiny Asadovcov. Dlhoročný diktátor utiekol do Ruska, ktoré jeho režim počas občianskej vojny vojensky podporovalo.
Pri príležitosti výročia Šara v pondelok „vyzdvihol obete a hrdinstvo bojovníkov,“ ktorí vstúpili do Damasku.
„Súčasná fáza si vyžaduje zjednotenie úsilia všetkých občanov aby sme vybudovali silnú Sýriu, upevnili jej stabilitu, chránili jej suverenitu a dosiahli budúcnosť, ktorá bude zodpovedať obetiam jej ľudu,“ pokračoval dočasný prezident.
Podľa AFP Šara čelí viacerým výzvam, vrátane otázky zaručenia bezpečnosti v Sýrii, obnovy rozpadajúcich sa inštitúcií, získania dôvery obyvateľstva a udržania jednoty svojej krajiny.
Sýriu sužuje aj nárast sektárskeho násilia. Jeho terčom sú aj alaviti – príslušníci náboženskej skupiny, ktorá patrí do šiitskej vetvy islamu a ku ktorej sa hlási aj Asad. Duchovný vodca alavitov v Sýrii v sobotu vyzval členov komunity, aby na protest proti „represívnym“ novým orgánom moci bojkotovali oslavy pripomínajúce prvé výročie Asadovho zosadenia.
K sektárskemu násiliu dochádza aj napriek sľubom dočasného prezidenta, že nová vláda menšiny ochráni.
Povstalecké jednotky vedené islamistickým hnutím Hajját Tahrír aš-Šám spustili bleskovú ofenzívu proti Asadovmu režimu vlani 27. novembra. Už 8. decembra obsadili hlavné mesto Damask a ukončili viac ako päť desaťročí vlády rodiny Asadovcov. Dlhoročný diktátor utiekol do Ruska, ktoré jeho režim počas občianskej vojny vojensky podporovalo.
Pri príležitosti výročia Šara v pondelok „vyzdvihol obete a hrdinstvo bojovníkov,“ ktorí vstúpili do Damasku.
„Súčasná fáza si vyžaduje zjednotenie úsilia všetkých občanov aby sme vybudovali silnú Sýriu, upevnili jej stabilitu, chránili jej suverenitu a dosiahli budúcnosť, ktorá bude zodpovedať obetiam jej ľudu,“ pokračoval dočasný prezident.
Podľa AFP Šara čelí viacerým výzvam, vrátane otázky zaručenia bezpečnosti v Sýrii, obnovy rozpadajúcich sa inštitúcií, získania dôvery obyvateľstva a udržania jednoty svojej krajiny.
Sýriu sužuje aj nárast sektárskeho násilia. Jeho terčom sú aj alaviti – príslušníci náboženskej skupiny, ktorá patrí do šiitskej vetvy islamu a ku ktorej sa hlási aj Asad. Duchovný vodca alavitov v Sýrii v sobotu vyzval členov komunity, aby na protest proti „represívnym“ novým orgánom moci bojkotovali oslavy pripomínajúce prvé výročie Asadovho zosadenia.
K sektárskemu násiliu dochádza aj napriek sľubom dočasného prezidenta, že nová vláda menšiny ochráni.