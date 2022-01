Pri pristávaní stíhačky na lietadlovej lodi sa zranilo 7 námorníkov

Washington 24. januára (TASR) - Sedem príslušníkov amerického vojenského námorníctva utrpelo v pondelok zranenia počas pristávania stíhacieho lietadla F-35C na palube lietadlovej lode USS Carl Vinson v Juhočínskom mori. Pilotovi sa podľa Námorníctva Spojených štátov (US Navy) podarilo bezpečne katapultovať, píše agentúra Reuters.



K incidentu podľa amerického námorníctva došlo počas "rutinnej leteckej operácie" v Juhočínskom mori. Pilot je v stabilizovanom stave. Do bezpečia ho dopravil americký vojenský vrtuľník.



Celkovo sa pri incidente zranilo sedem námorníkov, všetci sú mimo ohrozenia života. Vo vyhlásení amerického námorníctva sa ďalej uvádza, že troch z nich previezli do zdravotníckeho zariadenia vo filipínskej Manile. Zvyšných štyroch ošetrili na palube lode.



Ako pripomína agentúra Reuters, "neviditeľné" viacúčelové stíhačky typu F-35C vyrába americká firma Lockheed Martin. Ide o variant určený na operácie z lietadlových lodí.



Americké ministerstvo obrany (Pentagón) v pondelok oznámilo, že dve skupiny amerických lietadlových lodí vstúpili do sporných vôd Juhočínskeho mora, aby tam absolvovali výcvik. Obe skupiny lodí, na ktorých čele stoja americké vlajkové lode USS Carl Vinson a USS Abraham Lincoln, započali svoj výcvik v Juhočínskom mori v nedeľu.



Skupiny amerických lodí absolvovali podľa agentúry AFP minulý týždeň výcvik aj spolu s japonským námorníctvom vo Filipínskom mori, teda v oblasti, ktorá zahŕňa aj vody na východ od Taiwanu. Taiwan pritom v pondelok informoval, že Čína vyslala v nedeľu do jeho vzdušnej obrannej zóny (ADIZ) 39 bojových lietadiel.