Pri proiránskych protestoch v Pakistane zahynulo najmenej 22 ľudí
K násilnostiam došlo po tom, čo pri útokoch USA a Izraela na Irán zahynul najvyšší vodca krajiny ajatolláh Alí Chameneí, čo rozhnevalo jeho priaznivcov v Pakistane.
Autor TASR
Islamabad 1. marca (TASR) - Najmenej 22 ľudí zahynulo a viac než 120 ďalších sa zranilo v nedeľu pri násilných stretoch proiránskych demonštrantov s bezpečnostnými zložkami v pakistanskom meste Karáči. Stovky ľudí podporujúcich vládu v Iráne sa tam podľa agentúry AP pokúsili vtrhnúť do miestneho konzulátu Spojených štátov. Na severe Pakistanu tiež protestujúci napadli kancelárie vlády a OSN, píše TASR.
Dav protestujúcich v Karáči skandoval proti tejto operácii, než vnikol do recepčnej sály budovy amerického konzulátu a zapálil malý oheň. Istý muž podľa videa kolujúceho na sociálnych sieťach v jednom momente zakričal, že „smrť vodcu bola pomstená“. Po streľbe bezpečnostných síl v Karáči bolo hlásených desať mŕtvych a viac než 30 zranených.
Násilie v dôsledku protestov vypuklo aj v iných častiach Pakistanu. Desať obetí a 80 zranených si vyžiadali strety s políciou v Gilgit-Baltistáne, kde tisíce ľudí rozzúrení americkými a izraelskými útokmi proti Iránu napadli kancelárie Vojenskej pozorovateľskej skupiny OSN a Rozvojového programu OSN. V hlavnom meste Islamabad zomreli dve osoby.
Proiránski demonštranti sa v nedeľu pokúsili zaútočiť aj na prísne stráženú Zelenú zónu v irackej metropole Bagdad, kde sídli americké veľvyslanectvo. Stovky ľudí podľa AP mávali vlajkami a hádzali kamene, bezpečnostné zložky proti nimi použili slzotvorný plyn.
Irán po oznámení smrti Chameneího vyhlásil 40-dňový smútok. Izraelskí predstavitelia uviedli, že Chameneí bol zabitý spolu s jeho najvyššími poradcami vrátane Alího Šamchaního, vplyvného bývalého tajomníka Rady národnej bezpečnosti, a Mohammada Pakpúra, veliteľa Zboru islamských revolučných gárd.
