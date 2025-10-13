Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
Pri propalestínskom proteste v Berne utrpelo zranenia 18 policajtov

Ľudia držia transparenty a mávajú palestínskymi vlajkami počas propalestínskej demonštrácie v Berne vo Švajčiarsku. Foto: TASR/AP

Protest v metropole Švajčiarska prerástol do násilia, keď sa policajti pokúsili obmedziť pohyb účastníkov, ktorí hádzali rôzne predmety a tehly, uviedli zástupcovia polície na tlačovej konferencii.

Autor TASR
Ženeva 13. októbra (TASR) - Osemnásť policajtov a viacerí ďalší ľudia utrpeli zranenia po tom, ako v nedeľu do ulíc švajčiarskeho Bernu vyšli tisíce propalestínskych protestujúcich. Oznámila to miestna polícia s tým, že demonštrácia nebola povolená. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Protest v metropole Švajčiarska prerástol do násilia, keď sa policajti pokúsili obmedziť pohyb účastníkov, ktorí hádzali rôzne predmety a tehly, uviedli zástupcovia polície na tlačovej konferencii.

Verejnoprávna televízia SRF informovala, že policajti použili slzotvorný plyn a vodné delo proti davu približne 5000 ľudí, ktorí sa zúčastnili na pochode. Jednu osobu zadržali. Poškodených bolo viac ako 50 nehnuteľností, na budovách boli rozbité okná a nasprejované grafity.

Vo Švajčiarsku sú takéto konfrontácie zriedkavé, hoci demonštrácia proti vojne v Pásme Gazy z 2. októbra tiež viedla k zrážkam medzi policajtmi a protestujúcimi.
