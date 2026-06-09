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Pri proteste proti karanténnemu centru v Keni zastrelili človeka
Protestujúci zakladali ohne a hádzali kamene, zatiaľ čo polícia použila slzotvorný plyn a vodné delá.
Autor TASR
Nanyuki 9. júna (TASR) - Pri násilnom proteste proti karanténnemu centru pre amerických občanov z oblastí s výskytom vírusu ebola, ku ktorému došlo v utorok v kenskom meste Nanyuki, zahynul jeden človek. Pre agentúru AFP to potvrdili ľudskoprávni aktivisti, píše TASR.
Protestujúci zakladali ohne a hádzali kamene, zatiaľ čo polícia použila slzotvorný plyn a vodné delá. Novinári AFP počuli aj streľbu a videli muža, ktorý po zásahu do hlavy zostal nehybne ležať na zemi. Červený kríž neskôr informoval, že ďalšia osoba utrpela zranenie po zásahu kanistrom so slzotvorným plynom.
Zdravotné centrum na leteckej základni Laikipia v meste Nanyuki na úpätí hory Mount Kenya má slúžiť na karanténu amerických občanov prichádzajúcich zo susednej Konžskej demokratickej republiky (KDR), ktorá už niekoľko týždňov bojuje s epidémiou eboly.
Keňa doposiaľ nezaznamenala ani jeden prípad nákazy a mnohí jej obyvatelia nechcú, aby do krajiny privážali ľudí, ktorí by mohli byť nositeľmi tejto vysoko nákazlivej choroby.
V karanténnom zariadení má byť 50 lôžok na izoláciu a prevádzkovať ho bude americký personál. Objekt je už takmer hotový a práce na ňom pokračujú napriek ich dočasnému pozastaveniu zo strany kenského Najvyššieho súdu a odporu komunálnych politikov v regióne Laikipia.
Vláda prezidenta Williama Ruta však avizovala, že v projekte karanténneho centra bude pokračovať. Argumentuje aj pomocou, ktorú Spojené štáty poskytujú Keni už dlhé roky.
Tento projekt však vyvoláva kritiku aj pre svoj údajne neokoloniálny rozmer. Kritici poukazujú na to, že USA nechcú prijímať pacientov s ebolou na vlastnom území, no sú ochotné previezť ich do karantény v Keni. Washington zároveň prisľúbil 13,5 milióna dolárov na posilnenie pripravenosti krajiny na prípadné šírenie eboly.
Protestujúci zakladali ohne a hádzali kamene, zatiaľ čo polícia použila slzotvorný plyn a vodné delá. Novinári AFP počuli aj streľbu a videli muža, ktorý po zásahu do hlavy zostal nehybne ležať na zemi. Červený kríž neskôr informoval, že ďalšia osoba utrpela zranenie po zásahu kanistrom so slzotvorným plynom.
Zdravotné centrum na leteckej základni Laikipia v meste Nanyuki na úpätí hory Mount Kenya má slúžiť na karanténu amerických občanov prichádzajúcich zo susednej Konžskej demokratickej republiky (KDR), ktorá už niekoľko týždňov bojuje s epidémiou eboly.
Keňa doposiaľ nezaznamenala ani jeden prípad nákazy a mnohí jej obyvatelia nechcú, aby do krajiny privážali ľudí, ktorí by mohli byť nositeľmi tejto vysoko nákazlivej choroby.
V karanténnom zariadení má byť 50 lôžok na izoláciu a prevádzkovať ho bude americký personál. Objekt je už takmer hotový a práce na ňom pokračujú napriek ich dočasnému pozastaveniu zo strany kenského Najvyššieho súdu a odporu komunálnych politikov v regióne Laikipia.
Vláda prezidenta Williama Ruta však avizovala, že v projekte karanténneho centra bude pokračovať. Argumentuje aj pomocou, ktorú Spojené štáty poskytujú Keni už dlhé roky.
Tento projekt však vyvoláva kritiku aj pre svoj údajne neokoloniálny rozmer. Kritici poukazujú na to, že USA nechcú prijímať pacientov s ebolou na vlastnom území, no sú ochotné previezť ich do karantény v Keni. Washington zároveň prisľúbil 13,5 milióna dolárov na posilnenie pripravenosti krajiny na prípadné šírenie eboly.