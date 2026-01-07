< sekcia Zahraničie
Pri proteste v Izraeli zomrel 18-ročný chlapec
Záchranná služba objasnila, že autobus zrazil a spôsobil zranenia trom ľuďom, pokračoval v jazde a zrazil 18-ročného mladíka, ktorý zostal uväznený pod autobusom.
Autor TASR
Jeruzalem 7. januára (TASR) - Jedna osoba zahynula a ďalšie tri utrpeli zranenia na utorkovom proteste v Jeruzaleme proti zákonu o povinnej vojenskej službe ultraortodoxných židov, uviedla izraelská záchranná služba Červená Dávidova hviezda (Magen David Adom). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Záchranná služba objasnila, že autobus zrazil a spôsobil zranenia trom ľuďom, pokračoval v jazde a zrazil 18-ročného mladíka, ktorý zostal uväznený pod autobusom. Záchranári ho na mieste vyhlásili za mŕtveho.
Tisíce ultraortodoxných židov vyšli do ulíc, aby vyjadrili nespokojnosť proti zákonu o povinnej vojenskej službe. Takéto protesty sa v uplynulých mesiacoch konajú opakovane.
Podľa vyhlásenia polície na utorkovom proteste došlo k násilnostiam po tom, čo „malá skupina výtržníkov začala násilne porušovať verejný poriadok vrátane blokovania ciest, podpaľovania smetných nádob, hádzania predmetov a vajec na policajtov a pohraničníkov, kričania nadávok a napadnutia novinárov pracujúcich na mieste“.
Polícia dodala, že „výtržníci“ zablokovali autobus. Vodiča polícia zadržala a ten na výsluchu povedal, že ho napadli výtržníci a následne podľa neho došlo k „nešťastnej udalosti“.
Izraelské médiá s odvolaním sa na policajné zdroje informovali, že polícia vylúčila obavy, že šlo o teroristický útok.
AFP konštatuje, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu je vystavený tlaku zo strany opozície a niektorých koaličných partnerov, aby zvýšil počet vojenských regrútov. Lídri strán ultraortodoxných židov, ktorí sú tradične spojenci Netanjahua, sú proti povinnej vojenskej službe pre ultraordoxných židov.
Na základe pravidla ustanoveného v čase vzniku Izraela v roku 1948 sú muži, ktorí sa plne venujú štúdiu posvätných židovských textov, de facto oslobodení od povinnej vojenskej služby. Táto výnimka je však terčom kritiky v izraelskej spoločnosti, najmä v čase, keď desaťtisíce brancov a rezervistov mobilizovali na niekoľkých frontoch, a to napriek prímeriu v Pásme Gazy.
Záchranná služba objasnila, že autobus zrazil a spôsobil zranenia trom ľuďom, pokračoval v jazde a zrazil 18-ročného mladíka, ktorý zostal uväznený pod autobusom. Záchranári ho na mieste vyhlásili za mŕtveho.
Tisíce ultraortodoxných židov vyšli do ulíc, aby vyjadrili nespokojnosť proti zákonu o povinnej vojenskej službe. Takéto protesty sa v uplynulých mesiacoch konajú opakovane.
Podľa vyhlásenia polície na utorkovom proteste došlo k násilnostiam po tom, čo „malá skupina výtržníkov začala násilne porušovať verejný poriadok vrátane blokovania ciest, podpaľovania smetných nádob, hádzania predmetov a vajec na policajtov a pohraničníkov, kričania nadávok a napadnutia novinárov pracujúcich na mieste“.
Polícia dodala, že „výtržníci“ zablokovali autobus. Vodiča polícia zadržala a ten na výsluchu povedal, že ho napadli výtržníci a následne podľa neho došlo k „nešťastnej udalosti“.
Izraelské médiá s odvolaním sa na policajné zdroje informovali, že polícia vylúčila obavy, že šlo o teroristický útok.
AFP konštatuje, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu je vystavený tlaku zo strany opozície a niektorých koaličných partnerov, aby zvýšil počet vojenských regrútov. Lídri strán ultraortodoxných židov, ktorí sú tradične spojenci Netanjahua, sú proti povinnej vojenskej službe pre ultraordoxných židov.
Na základe pravidla ustanoveného v čase vzniku Izraela v roku 1948 sú muži, ktorí sa plne venujú štúdiu posvätných židovských textov, de facto oslobodení od povinnej vojenskej služby. Táto výnimka je však terčom kritiky v izraelskej spoločnosti, najmä v čase, keď desaťtisíce brancov a rezervistov mobilizovali na niekoľkých frontoch, a to napriek prímeriu v Pásme Gazy.