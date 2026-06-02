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Pri protestoch proti karanténnemu centru v Keni zahynuli dvaja ľudia
Zábery v miestnych médiách zachytili násilné protesty v blízkosti zariadenia. Polícia použila slzný plyn na rozohnanie demonštrantov.
Autor TASR
Nairobi 2. júna (TASR) - Dvaja ľudia v pondelok zahynuli v Keni pri protestoch proti zriadeniu karanténneho centra pre amerických občanov nakazených vírusom eboly na leteckej základni Laikipia. Centrum sa malo otvoriť už minulý týždeň, avšak zablokovali to kenské súdy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Centrum asi 200 kilometrov od hlavného mesta Nairobi má kapacitu 50 izolovaných lôžok. Kenský prezident William Ruto v pondelok večer uviedol, že Keňa už niekoľko rokov spolupracuje s USA v oblasti zdravotníctva a že karanténne zariadenie na leteckej základni Laikipia je jedným z 24, ktoré boli vybudované pre prípad vypuknutia epidémie eboly.
Stovky mladých Keňanov však v pondelok v meste Nanyuki protestovali proti zriadeniu tohto centra, pretože podľa oznámenia USA z minulého týždňa tam plánujú poslať Američanov, ktorí sa vírusom nakazili počas pobytu v zahraničí a nebudú ich letecky dopravovať do vlasti.
Zábery v miestnych médiách zachytili násilné protesty v blízkosti zariadenia. Polícia použila slzný plyn na rozohnanie demonštrantov.
Hussein Khalid z organizácie na ochranu ľudských práv VOCAL Africa v príspevku na X uviedol, že „zastrelený a zabitý“ bol 27-ročný muž, ktorý „zomrel na mieste“. Agentúre AFP povedal, že bola potvrdená aj smrť druhej osoby, ktorej totožnosť sa ešte zisťuje.
V Keni dosiaľ nezaznamenali žiadne prípady eboly napriek rozsiahlemu testovaniu prichádzajúcich osôb; susedná Uganda eviduje 15 prípadov vrátane jedného úmrtia.
Kenských Vrchný súd v utorok predĺžil dočasné pozastavenie prevádzky amerického zariadenia a vyzval vládu, aby do siedmich dní „zverejnila všetky dohody“ týkajúce sa tohto centra.
Malá skupina demonštrantov v utorok protestovala aj v centre Nairobi. Oblečení v bielom ochrannom obleku niesli truhlu s nápisom „Ebola“ a transparenty so sloganom: „Odmietame ebolu v Keni.“
Centrum asi 200 kilometrov od hlavného mesta Nairobi má kapacitu 50 izolovaných lôžok. Kenský prezident William Ruto v pondelok večer uviedol, že Keňa už niekoľko rokov spolupracuje s USA v oblasti zdravotníctva a že karanténne zariadenie na leteckej základni Laikipia je jedným z 24, ktoré boli vybudované pre prípad vypuknutia epidémie eboly.
Stovky mladých Keňanov však v pondelok v meste Nanyuki protestovali proti zriadeniu tohto centra, pretože podľa oznámenia USA z minulého týždňa tam plánujú poslať Američanov, ktorí sa vírusom nakazili počas pobytu v zahraničí a nebudú ich letecky dopravovať do vlasti.
Zábery v miestnych médiách zachytili násilné protesty v blízkosti zariadenia. Polícia použila slzný plyn na rozohnanie demonštrantov.
Hussein Khalid z organizácie na ochranu ľudských práv VOCAL Africa v príspevku na X uviedol, že „zastrelený a zabitý“ bol 27-ročný muž, ktorý „zomrel na mieste“. Agentúre AFP povedal, že bola potvrdená aj smrť druhej osoby, ktorej totožnosť sa ešte zisťuje.
V Keni dosiaľ nezaznamenali žiadne prípady eboly napriek rozsiahlemu testovaniu prichádzajúcich osôb; susedná Uganda eviduje 15 prípadov vrátane jedného úmrtia.
Kenských Vrchný súd v utorok predĺžil dočasné pozastavenie prevádzky amerického zariadenia a vyzval vládu, aby do siedmich dní „zverejnila všetky dohody“ týkajúce sa tohto centra.
Malá skupina demonštrantov v utorok protestovala aj v centre Nairobi. Oblečení v bielom ochrannom obleku niesli truhlu s nápisom „Ebola“ a transparenty so sloganom: „Odmietame ebolu v Keni.“