Pri protestoch proti spornému zákonu v Gruzínsku zadržali 20 ľudí

Tbilisi 13. mája (TASR) - Gruzínska polícia zadržala počas demonštrácií proti spornému návrhu zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu najmenej 20 ľudí. Medzi nimi sú aj dvaja Američania a jeden Rus, informovala v pondelok agentúra Reuters s odkazom na ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS.Ešte v nedeľu varoval gruzínsky minister vnútra Vachtang Gomelauri, že polícia bude zatýkať demonštrantov, ktorí sa rozhodnú blokovať vstup do parlamentu. Legislatívu kritizujú Spojené štáty, EÚ aj OSN, pričom jej znenie je prirovnávané k zákonu o zahraničných agentoch, ktorý platí v Rusku.Masové protivládne protesty v reakcii na plány vládnej strany Gruzínsky sen presadiť kontroverzný návrh zákona sa začali už začiatkom apríla. Parlamentná väčšina napriek tomu legislatívu začiatkom mája schválila v druhom čítaní.Záverečné tretie čítanie by sa malo konať tento týždeň. Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze v nedeľu sľúbil, že legislatíva tretím čítaním parlamentu prejde.Prezidentka Salome Zurabišviliová avizovala, že zákon bude v prípade schválenia vetovať. Gruzínsky sen má však v parlamente dostatok hlasov na prelomenie jej veta.Na základe navrhovaného zákona o tzv. vonkajšom vplyve by sa musela každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia zaregistrovať ako "organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti", Ak na svoje financovanie získa viac než 20 percent zo zahraničia.Vládnuca strana návrh obhajuje s tým, že cieľom je zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych organizácií. Legislatívu sa pritom snažila zaviesť už vlani, pre masové protesty ju však z rokovania parlamentu stiahla.