< sekcia Zahraničie
Pri protestoch v Iráne zahynulo podľa informácií televízie 3117 ľudí
Informácie o počtoch obetí sa od samého začiatku protestov líšia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 21. januára (TASR) - Pri protestoch v Iráne podľa tamojšej televíznej stanice IRIB zahynulo 3117 ľudí. Iránske úrady pritom počas uplynulého víkendu potvrdili, že o život prišlo najmenej 5000 obetí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Štátna televízia s odvolaním sa na iránsku nadáciu pre veteránov a mučeníkov uviedla, že zo 2427 obetí vrátane členov bezpečnostných zložiek, je podľa islamského práva považovaných za „mučeníkov“. Nadácia ich označila za nevinné obete.
V mnohých prípadoch podľa nej šlo o „náhodných okoloidúcich“, ktorých zastrelili počas protestov. Tvrdí tiež, že „niektorých protestujúcich zastrelili organizované teroristické prvky v dave“.
Zároveň obvinila „zločineckých lídrov“ Spojených štátov z toho, že osoby, ktoré páchali násilie, „podporovali, vybavovali a vyzbrojovali“.
Informácie o počtoch obetí sa od samého začiatku protestov líšia. Iránske úrady cez víkend uviedli, že pri protestoch zahynulo najmenej 5000 ľudí vrátane 500 členov bezpečnostných zložiek.
Organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA v utorok oznámila, že obetí je 4519 a zranenia utrpelo najmenej 5811 ľudí. Polícia podľa nej zadržala 26.314 osôb.
Podľa nórskej mimovládnej organizácie Iran Human Rights (IHR) je obetí 3428. IHR však upozornila, že na základe niektorých odhadov sa počet zabitých protestujúcich „pohybuje medzi 5000 - 20.000“.
Všetky ľudskoprávne organizácie monitorujúce počet obetí tvrdia, že snahám poskytnúť presnú bilanciu bráni naďalej trvajúce prerušenie internetového pripojenia zo strany vlády. Internet v islamskej republike je podľa globálnej monitorovacej spoločnosti Netblocks nedostupný viac ako 300 hodín.
„Pokusy zamlčať pravdu budú zdokumentované v reálnom čase. Svet sa pozerá,“ uviedla Netblocks v súvislosti s pokračujúcim vypnutím internetu, ktorého cieľom je podľa nej zakryť rozsah represií voči protestujúcim.
Ľudskoprávne organizácie vrátane Amnesty International obvinili bezpečnostné zložky z úmyselnej streľby na protestujúcich zo striech budov v okolí zhromaždení a tiež zo snahy zasiahnuť demonštrantov do očí.
Protesty vypukli 28. decembra v Teheráne a vyvolali ich ekonomické problémy spôsobené prudkým poklesu kurzu iránskej meny rial a nárastom inflácie. Z hlavného mesta sa postupne rozšírili do celej krajiny. Po brutálnych zásahoch tamojších bezpečnostných zložiek minulý týždeň postupne utíchli.
Štátna televízia s odvolaním sa na iránsku nadáciu pre veteránov a mučeníkov uviedla, že zo 2427 obetí vrátane členov bezpečnostných zložiek, je podľa islamského práva považovaných za „mučeníkov“. Nadácia ich označila za nevinné obete.
V mnohých prípadoch podľa nej šlo o „náhodných okoloidúcich“, ktorých zastrelili počas protestov. Tvrdí tiež, že „niektorých protestujúcich zastrelili organizované teroristické prvky v dave“.
Zároveň obvinila „zločineckých lídrov“ Spojených štátov z toho, že osoby, ktoré páchali násilie, „podporovali, vybavovali a vyzbrojovali“.
Informácie o počtoch obetí sa od samého začiatku protestov líšia. Iránske úrady cez víkend uviedli, že pri protestoch zahynulo najmenej 5000 ľudí vrátane 500 členov bezpečnostných zložiek.
Organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA v utorok oznámila, že obetí je 4519 a zranenia utrpelo najmenej 5811 ľudí. Polícia podľa nej zadržala 26.314 osôb.
Podľa nórskej mimovládnej organizácie Iran Human Rights (IHR) je obetí 3428. IHR však upozornila, že na základe niektorých odhadov sa počet zabitých protestujúcich „pohybuje medzi 5000 - 20.000“.
Všetky ľudskoprávne organizácie monitorujúce počet obetí tvrdia, že snahám poskytnúť presnú bilanciu bráni naďalej trvajúce prerušenie internetového pripojenia zo strany vlády. Internet v islamskej republike je podľa globálnej monitorovacej spoločnosti Netblocks nedostupný viac ako 300 hodín.
„Pokusy zamlčať pravdu budú zdokumentované v reálnom čase. Svet sa pozerá,“ uviedla Netblocks v súvislosti s pokračujúcim vypnutím internetu, ktorého cieľom je podľa nej zakryť rozsah represií voči protestujúcim.
Ľudskoprávne organizácie vrátane Amnesty International obvinili bezpečnostné zložky z úmyselnej streľby na protestujúcich zo striech budov v okolí zhromaždení a tiež zo snahy zasiahnuť demonštrantov do očí.
Protesty vypukli 28. decembra v Teheráne a vyvolali ich ekonomické problémy spôsobené prudkým poklesu kurzu iránskej meny rial a nárastom inflácie. Z hlavného mesta sa postupne rozšírili do celej krajiny. Po brutálnych zásahoch tamojších bezpečnostných zložiek minulý týždeň postupne utíchli.