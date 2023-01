Pri protestoch v obci Lützerath utrpelo zranenia už asi 70 policajtov

Berlín 15. januára (TASR) - Približne 70 príslušníkov polície už utrpelo zranenia pri protestoch za ochranu životného prostredia prebiehajúcich v nemeckej obci Lützerath, ktorá má byť zbúraná, aby sa mohla rozšíriť miesta baňa na ťažbu uhlia. Oznámila to v nedeľu nemecká polícia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



V rámci policajnej operácie, ktorá započala v stredu, sa polícia snaží z Lützerathu vytlačiť klimatických aktivistov, ktorí proti rozšíreniu uhoľnej bane protestujú. V tejto vysťahovanej obci určenej na demoláciu sa aj v sobotu konal protest, ktorého sa zúčastnili tisíce ľudí vrátane švédskej aktivistky Grety Thunbergovej.



Medzi niektorými demonštrantmi a políciou však prišlo k stretu a organizátori hlásili, že zranenia utrpeli desiatky ľudí.



Spomínaný počet ranených policajtov pritom zahŕňa tých, ktorí utrpeli zranenia počas sobotňajších protestov, a tých, ktorí utrpeli zranenia už od stredy pre zložité podmienky panujúce na mieste.



Podľa organizátorov sa na sobotňajšom proteste zúčastnilo 35.000 ľudí, podľa polícia to však bolo len 15.000.



Trestné stíhanie bolo v súvislosti s protestami začaté už v asi v 150 prípadoch, ktoré sa týkajú napríklad kladenia odporu príslušníkovi polície, poškodzovania majetku a rušenia verejného poriadku.



Aktivisti v sobotu obvinili políciu z toho, že proti demonštrantom používa "obrovské obušky, paprikové spreje.... vodné delá, psi a kone". Najmenej 20 aktivistov muselo byť prevezených do nemocnice, uviedol medik, ktorí v Lützerathe vypomáha. Niektorých zo zranených pritom policajti údajne bili do hlavy a brucha.



V nedeľu je situácia v Lützerathe podľa polície "veľmi pokojná". Približne desiatka aktivistov sa však stále ukrýva v domoch na stromoch a najmenej dvaja v podzemných tuneloch, uviedla polícia.



Lützerath sa stal podľa AFP symbolom odporu proti využívaniu fosílnych palív. Nemecké úrady chcú totiž zbúrať dedinu, ktorú jej pôvodní obyvatelia už dávnejšie opustili, aby rozšírili ťažbu uhlia. K rozšíreniu bane, ktorá je už teraz jednou z najväčších uhoľných baní v Európe, pritom dochádza napriek plánom na ukončenie používania uhlia do roku 2030. Nemecká vláda sa však pri rozširovaní bane odvoláva na energetickú krízu spôsobenú vojenskou inváziou Ruska na Ukrajinu, píše AFP.