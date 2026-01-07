< sekcia Zahraničie
Pri protestoch v Teheráne prenikol slzotvorný plyn do nemocnice
Protesty vyvolala ekonomická situácia v krajine a s ňou spojené rastúce životné náklady.
Autor TASR
Teherán 7. januára (TASR) - Iránske bezpečnostné zložky použili počas demonštrácií slzotvorný plyn, ktorý prenikol do nemocnice. Podľa iránskych médií však zdravotnícke zariadenie nezasiahli cielene, uviedli v utorok neskoro večer. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Agentúra ISNA s odvolaním sa na vyhlásenie Teheránskej univerzity lekárskych vied uviedla, že plyn „bol použitý v uličke pri nemocnici Síná“ v centre Teheránu. Nemocnica je pridružená k univerzite a nachádza sa asi dva kilometre od teheránskeho Veľkého bazáru, pri ktorom došlo k incidentom medzi políciou a protestujúcimi.
Bezpečnostné zložky v Iráne už opakovane použili slzotvorný plyn na rozohnanie demonštrantov počas protestov, ktoré vyvolávajú rastúce životné náklady.
„Prirodzenou reakciou demonštrantov je presunúť sa z miesta zhromaždenia. V dôsledku toho sa (plyn) neúmyselne dostal k nemocnici,“ uvádza sa vo vyhlásení univerzity. Tá zároveň poprela, že by bol plyn zámerne nasadený v nemocnici.
Protesty vyvolala ekonomická situácia v krajine a s ňou spojené rastúce životné náklady. Začali sa 28. decembra zastavením činnosti obchodníkov v Teheráne a odvtedy sa rozšírili do ďalších oblastí. Ide o najvážnejšie demonštrácie v krajine od celonárodných protestov v rokoch 2022–23, ktoré vyvolala smrť 22-ročnej Mahsy Amíníovej vo väzbe. Úrady ju zadržali pre údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania žien, píše AFP.
Agentúra ISNA s odvolaním sa na vyhlásenie Teheránskej univerzity lekárskych vied uviedla, že plyn „bol použitý v uličke pri nemocnici Síná“ v centre Teheránu. Nemocnica je pridružená k univerzite a nachádza sa asi dva kilometre od teheránskeho Veľkého bazáru, pri ktorom došlo k incidentom medzi políciou a protestujúcimi.
Bezpečnostné zložky v Iráne už opakovane použili slzotvorný plyn na rozohnanie demonštrantov počas protestov, ktoré vyvolávajú rastúce životné náklady.
„Prirodzenou reakciou demonštrantov je presunúť sa z miesta zhromaždenia. V dôsledku toho sa (plyn) neúmyselne dostal k nemocnici,“ uvádza sa vo vyhlásení univerzity. Tá zároveň poprela, že by bol plyn zámerne nasadený v nemocnici.
Protesty vyvolala ekonomická situácia v krajine a s ňou spojené rastúce životné náklady. Začali sa 28. decembra zastavením činnosti obchodníkov v Teheráne a odvtedy sa rozšírili do ďalších oblastí. Ide o najvážnejšie demonštrácie v krajine od celonárodných protestov v rokoch 2022–23, ktoré vyvolala smrť 22-ročnej Mahsy Amíníovej vo väzbe. Úrady ju zadržali pre údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania žien, píše AFP.