Pri protidrogovej akcii v šiestich krajinách zatkli desiatky ľudí

Brusel 15. februára (TASR) - Desiatky ľudí zatkli v utorok pri policajnej operácii, ktorú koordinoval Europol v šiestich európskych krajinách a ktorá bola zameraná proti nezákonnému medzinárodnému obchodovaniu s drogami. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na belgickú prokuratúru.



Tridsať ľudí zatkli v Belgicku, kde sa vyšetrovanie začalo v roku 2020, a "menší počet osôb v zahraničí", uviedla prokuratúra v oznámení. Dodala, že celkovo bolo vykonaných 109 razií v Belgicku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Holandsku a Chorvátsku.



Uvedená sieť je aktívna v nekalom obchodovaní s kokaínom z Južnej Ameriky. Vyšetrovaniu pomohol aj prienik do šifrovanej telefónnej siete, používanej skupinami organizovaného zločinu.



Najnovší prípad sa týka východoeurópskych obchodníkov s drogami pôsobiacich s oblasti Bruselu, ako aj "občanov z južnej Európy patriacich k limburskej mafii". Limbursko je severobelgická provincia susediaca s Holandskom a je známa produkciou drog, približuje AFP.



Vyšetrovanie v Belgicku sa začalo koncom roka 2020: počas razie v oblasti Bruselu objavila belgická polícia "veľké množstvo acetónu, niekoľko kíl marihuany, ako aj imitované policajné oblečenie", napísala prokuratúra.



Belgické úrady potom zistili, že sieť už vyšetrujú v Španielsku, čo viedlo k spolupráci medzi oboma krajinami.



Vyšetrovaniu pomohol v roku 2021 aj prienik do siete SKY ECC, vďaka čomu boli identifikované kontakty vo viacerých juhoamerických krajinách.



Okrem kontajnerových lodí prepravujúcich drogy cez prístavy Antverpy, Rotterdam, Le Havre a Hamburg sa pri transporte používali aj cestné vozidlá, prepravné firmy a nákladné či súkromné lietadlá.



Prípad ilustruje "životaschopnosť zločineckých organizácií", ktoré "už nie sú výlučne rodinnou alebo klanovou záležitosťou", ale operujú ako "joint venture... teda podľa modelu klasických komerčných spoločností", vysvetlila prokuratúra.



Belgicko sa stalo pre pašerákov kokaínu hlavnou vstupnou bránou do Európy: v prístave Antverpy zadržali v roku 2021 takmer 90 ton kokaínu, čo bolo nový rekord.