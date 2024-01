Pri protidrogovej operácii na Srí Lanke zadržali vyše 40.000 ľudí

Kolombo 19. januára (TASR) - Viac než 40.000 ľudí zadržali srílanské úrady počas masívnej protidrogovej operácie, ktorú spustili vlani v decembri. Zároveň trvajú na tom, že v nej budú pokračovať napriek kritike OSN, ktorá sa domnieva, že počas zásahov dochádza k porušovaniu ľudských práv. TASR správu prevzala v piatok z agentúry AP.



Úradujúci šéf srílanskej polície Dešabandu Tenekún vo štvrtok pre AP uviedol, že od začiatku operácie policajti v spolupráci s armádou zadržali a vypočuli vyše 40.000 osôb, ktoré buď drogy užívali, predávali alebo pašovali. Súdy zároveň nariadili zatknutie 5000 podozrivých.



Za uplynulý mesiac sa tiež podarilo zlikvidovať 65 percent distribučnej siete drog na Srí Lanke a hlavný policajný inšpektor dúfa, že do konca januára sa ju podarí rozložiť úplne. Do operácie sa zapojili aj tajné služby, ktoré pomáhajú identifikovať osoby zapojené do drogovej trestnej činnosti.



Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC) minulý týždeň vyjadrila znepokojenie nad správami o možných neoprávnených raziách, svojvoľnom zadržiavaní osôb, mučení či dokonca o osobných prehliadkach na verejnosti, ktoré sa mali vykonávať počas operácií s krycím názvom "spravodlivosť".



Srílanský minister verejnej bezpečnosti Tiran Ales však trvá na tom, že zásah bude pokračovať a že UNHCR by mal pri svojej kritike uvádzať konkrétne prípady údajného porušovania zákonnosti.



Policajný šéf zase zdôraznil, že polícia dostala príkaz, aby v priebehu operácie dodržiavala platnú legislatívu. Akékoľvek porušenie zákonov môžu podľa neho občania nahlásiť úradom.



Rozsiahla drogová trestná činnosť spôsobuje na Srí Lanke závažné problémy. Najväčšie množstvo drog na ostrove zaistili v decembri 2016, išlo o 800 kilogramov kokaínu.