Streda 18. marec 2026Meniny má Eduard
Pri protidrogovej razii v Jordánsku zahynuli traja agenti

Autor TASR
Ammán 18. marca (TASR) - Pri razii v jordánskom hlavnom meste Ammán boli v stredu zastrelení traja príslušníci protidrogovej jednotky, kým štvrtý z nich utrpel zranenia, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Špeciálna policajná jednotka spustila v stredu skoro ráno vysokorizikovú operáciu vo východnej časti mesta, uviedol hovorca tamojšieho úradu pre verejnú bezpečnosť podľa tlačovej agentúry Petra. Po príchode na miesto zásahu tam jedna osoba spustila paľbu, pri ktorej zahynuli traja agenti a ďalší člen jednotky bol hospitalizovaný.

Úrady strelca počas razie napokon zadržali a zaistili tri strelné zbrane, drogy vo forme tabliet, tri balíky hašiša a veľké množstvo kryštalického metamfetamínu a konope.

Jordánske orgány, ktoré v uplynulých rokoch zintenzívnili svoje snahy v boji proti drogám a zbraniam, uviedli, že je ich pevným záväzkom „rozbiť siete obchodovania s drogami a zabrániť šíreniu omamných látok v jordánskej spoločnosti“.
