< sekcia Zahraničie
Pri protidrogových raziách v Európe zaistili stovky kg kokaínu
Prehliadky sa podľa švajčiarskych úradov uskutočnili aj v Českej republike, Španielsku, Belgicku, Grécku a Poľsku.
Autor TASR
Ženeva 13. novembra (TASR) - Európske orgány činné v trestnom konaní zadržali desiatky osôb a zaistili hotovosť aj zbrane počas série razií zameraných na obchodníkov s drogami v Nemecku, Švajčiarsku a ďalších krajinách, uviedla v piatok vo vyhlásení nemecká polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Najväčším doterajším úlovkom bola zásielka 750 kilogramov kokaínu, ktorú v auguste zaistili v prístave v Antverpách, spresnila polícia. „Intenzívne vyšetrovanie“ pokračuje od roku 2022 a zameriava sa na podozrivú sieť, ktorá údajne pôsobí od roku 2019, oznámil vo štvrtok švajčiarsky Spolkový policajný úrad.
Pri domových prehliadkach v juhonemeckom pohraničnom meste Kostnica tento rok polícia zaistila hotovosť vo výške približne 1,3 milióna eur a zadržala občanov Švajčiarska, Rumunska, Holandska, Talianska, Turecka a Nemecka, uviedla tamojšia polícia.
Obvinení sú podozriví z organizovania prepravy niekoľkých ton kokaínu z Latinskej Ameriky do Európy v lodných kontajneroch vrátane spomínanej 750-kilogramovej zásielky.
Obchodné spoločnosti vo Švajčiarsku a Holandsku údajne založili špeciálne na to, aby slúžili na prijímanie drog ukrytých v nelegálnom náklade.
Prehliadky sa podľa švajčiarskych úradov uskutočnili aj v Českej republike, Španielsku, Belgicku, Grécku a Poľsku.
Vo Švajčiarsku vyšetrovatelia zadržali 41 osôb. Zaistili aj hotovosť v hodnote viac než 2,3 milióna frankov (zhruba 2,48 milióna eur), kryptomeny v hodnote 50.000 frankov (približne 54.000 eur) a 15 zbraní.
Najväčším doterajším úlovkom bola zásielka 750 kilogramov kokaínu, ktorú v auguste zaistili v prístave v Antverpách, spresnila polícia. „Intenzívne vyšetrovanie“ pokračuje od roku 2022 a zameriava sa na podozrivú sieť, ktorá údajne pôsobí od roku 2019, oznámil vo štvrtok švajčiarsky Spolkový policajný úrad.
Pri domových prehliadkach v juhonemeckom pohraničnom meste Kostnica tento rok polícia zaistila hotovosť vo výške približne 1,3 milióna eur a zadržala občanov Švajčiarska, Rumunska, Holandska, Talianska, Turecka a Nemecka, uviedla tamojšia polícia.
Obvinení sú podozriví z organizovania prepravy niekoľkých ton kokaínu z Latinskej Ameriky do Európy v lodných kontajneroch vrátane spomínanej 750-kilogramovej zásielky.
Obchodné spoločnosti vo Švajčiarsku a Holandsku údajne založili špeciálne na to, aby slúžili na prijímanie drog ukrytých v nelegálnom náklade.
Prehliadky sa podľa švajčiarskych úradov uskutočnili aj v Českej republike, Španielsku, Belgicku, Grécku a Poľsku.
Vo Švajčiarsku vyšetrovatelia zadržali 41 osôb. Zaistili aj hotovosť v hodnote viac než 2,3 milióna frankov (zhruba 2,48 milióna eur), kryptomeny v hodnote 50.000 frankov (približne 54.000 eur) a 15 zbraní.