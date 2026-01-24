< sekcia Zahraničie
Pri protiimigračnom zásahu v Minneapolise zastrelili muža
Rodičia zabitého muža identifikovali ako Alex Pretti, ktorý pracoval ako ošetrovateľ na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Autor TASR
Washington 24. januára (TASR) – Federálni imigrační agenti zastrelili v sobotu v Minneapolise 37-ročného muža, čo vyvolalo ďalšie protesty v meste, kde došlo k smrtiacej streľbe pri protiimigračnom zásahu už pred niekoľkými týždňami. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Náčelník polície v Minneapolise Brian O’Hara uviedol, že informácie o okolnostiach streľby sú zatiaľ len obmedzené. Rodičia zabitého muža identifikovali ako Alex Pretti, ktorý pracoval ako ošetrovateľ na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Miestnej polícii pri rastúcich protestov pomáhala Národná garda Minnesoty, ktorú predtým aktivoval guvernér tohto štátu Tim Walz. Ten vyhlásil, že federálnym úradom „nemožno veriť“ pri vyšetrovaní najnovšieho incidentu, preto ho musia viesť štátne orgány. Federálne imigračná operácia v Minnesote podľa neho „rozosieva chaos a násilie“.
Hovorkyňa amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti uviedla, že federálni agenti počas operácie v rámci zákrokov vlády prezidenta Donalda Trumpa proti imigrácii vystrelili „obranné výstrely“, keď sa k nim priblížil muž so zbraňou. Ten podľa vyhlásenia kládol „násilný odpor“ proti svojho odzbrojeniu.
Podľa O'Haru sa polícia domnieva, že zastrelený muž bol legálnym vlastníkom zbrane a mal povolenie ju nosiť. Federálni predstavitelia oznámili, že muža postrelil príslušník Pohraničnej stráže, ktorý v nej pôsobí osem rokov.
Trump na sociálnej sieti kritizoval demokratického guvernéra Minnesoty a starostu Minneapolisu Jacoba Freya, ktorých obvinil z „podnecovania vzbury“ v súvislosti s reakciou na streľbu. Šéf Bieleho domu predtým hrozil, že uplatní zákon o vzbure a pošle do Minnesoty vojakov, uviedla agentúra AFP.
Walz v príspevku na platforme X uviedol, že po sobotňajšej streľbe bol v kontakte s Bielym domom a vyzval Trumpa, aby ukončil tvrdé zásahy v Minnesote. „Stiahnite tisíce násilných príslušníkov (ICE) z Minnesoty. Okamžite,“ zdôraznil guvernér.
Streľba sa odohrala uprostred každodenných protestov v oblasti miest Minneapolis a Saint Paul, ktoré sa začali 7. januára po smrti 37-ročnej Renee Goodovej po streľbe príslušníka Imigračného a colného úradu (ICE) na jej auto.
