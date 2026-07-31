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Pri prvom neformálnom hlasovaní v BR OSN dostala Grynspanová 10 hlasov
Nástupca Antónia Guterresa sa dostane na čelo organizácie, ktorá je v kríze a stráca svoj význam, zatiaľ čo čelí rastúcemu tlaku na zreformovanie, pripomína Reuters.
Autor TASR
New York 30. júla (TASR) - Prvé neformálne hlasovanie v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov vo štvrtok ukázalo, že bývalá kostarická viceprezidentka Rebeca Grynspanová je zatiaľ favoritom na post budúceho generálneho tajomníka OSN. Na druhom miestne skončila bývalá guyanská ministerka zahraničných vecí Carolyn Rodrigues-Birkettová, uviedli diplomati pre agentúru Reuters, informuje TASR.
Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi z Argentíny sa podľa jedného z diplomatov umiestnil medzi siedmimi kandidátmi na treťom mieste. V nezáväznom „predbežnom hlasovaní“ členov BR OSN získala Grynspanová desať hlasov, Rodrigues-Birkettová deväť a Grossi sedem.
Nástupca Antónia Guterresa sa dostane na čelo organizácie, ktorá je v kríze a stráca svoj význam, zatiaľ čo čelí rastúcemu tlaku na zreformovanie, pripomína Reuters.
Očakáva sa, že členovia BR OSN sa v niekoľkých predbežných kolách tajného hlasovania vyjadria za či proti podpore kandidátov, poprípade sa môžu rozhodnúť nevyjadriť svoj názor. Dva zdroje pre Reuters uviedli, že Grynspanová získala okrem desiatich podporných hlasov aj jeden proti.
V prvých kolách predbežného hlasovania sa odovzdávajú identické hlasovacie lístky, čím sa zistí iba celková úroveň podpory či nesúhlasu s kandidátmi bez toho, aby bolo zrejmé, ako hlasovali piati stáli členovia BR OSN, ktorých podpora je kľúčová.
Hlasovania by po vzore predošlých prípadov mohli prebiehať do konca septembra až začiatku októbra, píše Reuters. Proces by sa mohol predĺžiť, ak sa nepodarí nájsť konsenzuálneho kandidáta.
O post generálneho tajomníka OSN sa uchádzajú aj bývalá čilská prezidentka Michelle Bacheletová, exministerka zahraničných vecí Ekvádoru María Fernanda Espinosová, bývalý senegalský prezident a premiér Macky Sall a ugandský diplomat Olara Otunnu, no prihlásiť sa môžu ešte ďalší kandidáti.
V pokročilej fáze hlasovania používajú piati stáli členovia inú farbu ako volení členovia, aby sa zistilo, či niektorý z nich hlasoval proti kandidátom. Bezpečnostná rada nakoniec prijme rezolúciu, tradične za zatvorenými dverami, v ktorej odporučí menovanie generálneho tajomníka 193-člennému Valnému zhromaždeniu OSN. Na to je potrebných deväť hlasov za bez vetovania. Rozhodnutie Valného zhromaždenia sa však už dlho považuje len za formalitu.
Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi z Argentíny sa podľa jedného z diplomatov umiestnil medzi siedmimi kandidátmi na treťom mieste. V nezáväznom „predbežnom hlasovaní“ členov BR OSN získala Grynspanová desať hlasov, Rodrigues-Birkettová deväť a Grossi sedem.
Nástupca Antónia Guterresa sa dostane na čelo organizácie, ktorá je v kríze a stráca svoj význam, zatiaľ čo čelí rastúcemu tlaku na zreformovanie, pripomína Reuters.
Očakáva sa, že členovia BR OSN sa v niekoľkých predbežných kolách tajného hlasovania vyjadria za či proti podpore kandidátov, poprípade sa môžu rozhodnúť nevyjadriť svoj názor. Dva zdroje pre Reuters uviedli, že Grynspanová získala okrem desiatich podporných hlasov aj jeden proti.
V prvých kolách predbežného hlasovania sa odovzdávajú identické hlasovacie lístky, čím sa zistí iba celková úroveň podpory či nesúhlasu s kandidátmi bez toho, aby bolo zrejmé, ako hlasovali piati stáli členovia BR OSN, ktorých podpora je kľúčová.
Hlasovania by po vzore predošlých prípadov mohli prebiehať do konca septembra až začiatku októbra, píše Reuters. Proces by sa mohol predĺžiť, ak sa nepodarí nájsť konsenzuálneho kandidáta.
O post generálneho tajomníka OSN sa uchádzajú aj bývalá čilská prezidentka Michelle Bacheletová, exministerka zahraničných vecí Ekvádoru María Fernanda Espinosová, bývalý senegalský prezident a premiér Macky Sall a ugandský diplomat Olara Otunnu, no prihlásiť sa môžu ešte ďalší kandidáti.
V pokročilej fáze hlasovania používajú piati stáli členovia inú farbu ako volení členovia, aby sa zistilo, či niektorý z nich hlasoval proti kandidátom. Bezpečnostná rada nakoniec prijme rezolúciu, tradične za zatvorenými dverami, v ktorej odporučí menovanie generálneho tajomníka 193-člennému Valnému zhromaždeniu OSN. Na to je potrebných deväť hlasov za bez vetovania. Rozhodnutie Valného zhromaždenia sa však už dlho považuje len za formalitu.