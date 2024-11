Pri raketovom útoku Hizballáhu utrpelo zranenia 19 ľudí

Tel Aviv 2. novembra (TASR) - Počas raketového útoku na izraelské mesto Tira v oblasti Šaron utrpelo zranenia 19 osôb, uviedla v sobotu ráno polícia. Armáda pred útokom hlásila, že došlo k odpáleniu troch projektilov z Libanonu smerom do centrálneho Izraela. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Polícia ozrejmila, že všetkých ranených previezli do nemocníc na ošetrenie a že zdravotný stav štyroch z nich je "stredne závažný". Ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo na sociálnych sieťach aj zábery horiacej budovy. "Ide o výsledok priameho zásahu budovy raketou (militantného hnutia) Hizballáh v izraelsko-arabskom meste Tira," uviedlo ministerstvo.



Izraelská armáda na platforme Telegrame oznámila, že sa jej niektoré z troch vypálených projektilov podarilo zachytiť.



Tira je prevažne arabské mesto, ktoré sa nachádza približne 25 kilometrov severovýchodne od Tel Avivu neďaleko hranice s okupovaným Západným brehom Jordánu.



Vojna v Pásme Gazy, ktorá sa začala v októbri minulého roka útokom palestínskej skupiny Hamas na Izrael, sa rozšírila aj do Libanonu pre útoky spojeneckého hnutia Hizballáh. Podľa izraelských údajov zahynulo v rámci cezhraničných stretov s Hizballáhom od októbra 2023 už najmenej 63 ľudí v Izraeli.