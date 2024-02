Pri raketovom útoku na sever Izraela prišla o život žena

Tel Aviv 14. februára (TASR) - Pri raketovom útoku z Libanonu na mesto Safed na severe Izraela prišla o život jedna žena, ďalších sedem osôb hospitalizovali so zraneniam. S odvolaním sa na záchrannú službu Dávidova hviezda (Magen David Adom) o tom informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Izraelská armáda medzičasom potvrdila, že z Libanonu boli vypálené rakety, ktorých cieľom bola zjavne základňa veliteľstva izraelskej armády pre sektor Sever v Safede.



V odvete za tento útok izraelská armáda podnikla útoky na lokality v Libanone, odkiaľ boli rakety zrejme odpálené.



Izraelské médiá po raketovom útoku informovali aj o výpadku v dodávkach elektrickej energie do mesta Safed, ktoré leží v Galilei a má približne 40.000 obyvateľov.



Izraelská armáda od stredy ráno varovala obyvateľstvo pred hrozbou raketových útokov, a to vo viacerých lokalitách na severe krajiny - okrem mesta Safed sa sirény rozzvučali aj v obciach v blízkosti horského masívu Har Meron, kde sa v minulosti nachádzalo zariadenie leteckej kontroly.



Nateraz nie je jasné, kto raketové útoky podnikol. Útoky tohto druhu sa však pripisujú libanonskému šiitskému proiránskemu militantnému hnutiu Hizballáh.



Od útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra, pri ktorom bolo zabitých asi 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a asi 240 ďalších bolo zajatých a zavlečených do Pásma Gazy, sa Hizballáh a pridružené palestínske militantné frakcie zapájajú do každodenných cezhraničných stretov s izraelskými jednotkami dislokovanými pozdĺž hranice s Libanonom.



Terčom týchto útokov sú aj izraelskí civilisti a ich domovy, čo desaťtisíce ľudí primalo k evakuácii.