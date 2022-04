Pri raketovom útoku v Kyjeve prišiel o život jeden človek

Kyjev 16. apríla (TASR) - Najmenej jeden človek prišiel v sobotu o život a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri ruskom raketovom útoku, ktorý v sobotu ráno zasiahol ukrajinskú metropolu Kyjev. Oznámil to tamojší starosta Vitalij Kličko, ktorého citovala stanica Sky News.



Záchranári teraz podľa Klička bojujú o životy zranených. "Kyjev bol a zostáva cieľom agresora," dodal starosta.



Na sociálnej sieti Telegram kyjevský starosta tiež uviedol, že ruskí generáli sa už dlhšie vyhrážajú raketovými útokmi na hlavné mesto. Tamojšia protivzdušná obrana sa podľa jeho slov snaží ľudí ochrániť, avšak "nepriateľ je nemilosrdný".



Kyjevský starosta už predtým uviedol, že v meste a jeho okolí došlo v noci na sobotu k niekoľkým explóziám, okrem iného vo štvrti Darnyckyj na juhovýchode Kyjeva. Zároveň vyzval Kyjevčanov, aby neignorovali letecké poplachy a aby sa po zaznení sirén vždy uchýlili do krytov. Apeloval tiež na obyvateľov, ktorí v predchádzajúcich týždňoch z Kyjeva utiekli, aby sa do mesta zatiaľ nevracali.



Ukrajinské úrady a ruské ministerstvo obrany už skôr potvrdili, že Rusko podniklo v sobotu ráno raketový útok na vojenskú továreň v Kyjeve. "Vysokopresné, zo vzduchu odpálené zbrane dlhého doletu zničili výrobné budovy zbrojárskej továrne v Kyjeve," napísalo v sobotu ruské ministerstvo obrany na sociálnej sieti Telegram.



K podobnému útoku došlo v Kyjeve - neďaleko miestneho medzinárodného letiska - už noci zo štvrtka na piatok. Podľa Moskvy bola pri ňom zničená továreň Vizar neďaleko Kyjeva, kde sa vyrábajú protilodné rakety typu R-360 Neptún. Práve takéto rakety boli podľa Kyjeva použité štvrtkovom potopení ruského raketového krížnika Moskva.



Útoky na Kyjev z posledných dní sú podľa ukrajinských úradov odplatou za potopenie krížnika, ktoré pre Kremeľ predstavuje veľký symbolický úder. Samotná Moskva oficiálne popiera, že by plavidlo potopili Ukrajinci a tvrdí, že išlo o dôsledok výbuchu munície a následného požiaru na palube a tiež zlých poveternostných podmienok.



Ruské ministerstvo obrany však zároveň v piatok avizovalo, že zintenzívni raketové útoky na Kyjev, ak bude Ukrajina podnikať bližšie bližšie nešpecifikované "teroristické útoky alebo sabotáže" zo strany ukrajinských síl.