< sekcia Zahraničie
Pri raketovom útoku v Odeskej oblasti bol poškodený turecký trajekt
Loď dostala zásah krátko po zakotvení.
Autor TASR
Kyjev/Ankara 12. decembra (TASR) - Loď tureckej spoločnosti Cenk Denizcilik bola v piatok vážne poškodená pri ruskom útoku na prístav Čornomorsk v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny. Na lodi po zásahu rakety vypukol veľký požiar, doplnila agentúra Bloomberg, píše TASR.
Podľa agentúry Reuters pri útoku a požiari bol poškodený trajekt, ktorý premáva medzi Odesou a tureckým prístavom Karasu ležiacim východne od Istanbulu. Loď dostala zásah krátko po zakotvení. Požiar sa neskôr podarilo uhasiť remorkérom a hasičským tímom v prístave.
O poškodení plavidla v Odeskej oblasti sa v piatok zmienil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý však neuviedol bližšie podrobnosti.
„Ruská armáda dnes spustila raketový útok na našu Odeskú oblasť. Dnešný ruský útok, rovnako ako mnoho iných podobných útokov, nemal a nemohol mať žiadny vojenský význam. Civilné plavidlo v prístave Čornomorsk bolo poškodené,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Turkménsku navrhol, aby Rusko a Ukrajina vyhlásili moratórium na útoky na prístavy a energetickú infraštruktúru.
Podľa agentúry Reuters pri útoku a požiari bol poškodený trajekt, ktorý premáva medzi Odesou a tureckým prístavom Karasu ležiacim východne od Istanbulu. Loď dostala zásah krátko po zakotvení. Požiar sa neskôr podarilo uhasiť remorkérom a hasičským tímom v prístave.
O poškodení plavidla v Odeskej oblasti sa v piatok zmienil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý však neuviedol bližšie podrobnosti.
„Ruská armáda dnes spustila raketový útok na našu Odeskú oblasť. Dnešný ruský útok, rovnako ako mnoho iných podobných útokov, nemal a nemohol mať žiadny vojenský význam. Civilné plavidlo v prístave Čornomorsk bolo poškodené,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Turkménsku navrhol, aby Rusko a Ukrajina vyhlásili moratórium na útoky na prístavy a energetickú infraštruktúru.