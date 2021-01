Pri raziách proti financovaniu terorizmu v Nemecku zadržali troch ľudí

Karlsruhe 7. januára (TASR) - Dvoch mužov a jednu ženu zadržali vo štvrtok na rôznych miestach v Nemecku počas razií zameraných proti financovaniu terorizmu. V priebehu dňa sa rozhodne o tom, či ich vezmú do väzby, uviedol tamojší generálny prokurátor.



Razie sa uskutočnili v niekoľkých spolkových krajinách proti celkovo 11 podozrivým osobám. Trojicu zadržali v mestách Ulm, Delmenhorst a Mníchov, uvádza sa podľa agentúry DPA vo vyhlásení prokurátora.



Podozriví údajne peniaze zbierali pre alianciu radikálnych islamistických skupín Haját Tahrír aš-Šám. Cieľom aliancie je zvrhnúť sýrskeho prezidenta Bašára Asada a vytvoriť islamský štát.



Prokuratúra uviedla, že istý člen aliancie so sídlom v Sýrii hral ústrednú úlohu v rámci siete na financovanie terorizmu. Muž údajne žiadal online o dary, ktoré sa mali minúť na nákup zbraní a podporu bojovníkov.



Prokuratúra tvrdí, že dvaja zadržaní muži - obaja nemeckí štátni príslušníci - sú podozriví ako sprostredkovatelia v sieti financovania, a to prijímaním a presmerovaním darov.



Predpokladá sa, že jeden z nich bol v roku 2019 v priamom kontakte s vodcom skupiny, zatiaľ čo druhý uskutočnil prevod peňazí z Nemecka najmenej trikrát.



Zadržaná žena - srbská štátna príslušníčka - je podozrivá z toho, že dvakrát previedla peniaze do Sýrie.



Sieť financovania bola podľa predpokladov rozšírená po celej Európe.