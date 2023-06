Taliani pri raziách proti mafii 'Ndrangheta zatkli vyše 30 ľudí

Miláno 27. júna (TASR) - Desiatky ľudí zatkla talianska polícia pri najnovších raziách proti zločineckej organizácii 'Ndrangheta. Zásahy odhalili, ako sa početné nelegálne aktivity tejto kalábrijskej mafie rozšírili aj do Rakúska či Nemecka. Oznámila to v utorok talianska polícia, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Zadržaní, medzi ktorými je aj niekoľko kalábrijských politikov, čelia obvineniam z členstva v mafii, ale aj vraždy, vydierania, podvodu, manipulovania verejných zákaziek, podplácania či kupovania hlasov.



Talianska polícia informovala, že spomedzi zadržaných bolo väzobne stíhaných 22 ľudí, kým 12 ďalších bolo umiestnených do tzv. domácej väzby, štyria boli dočasne zbavení svojej funkcie a tri osoby dostali príkaz neopúšťať svoje mesto. Celkovo pritom úrady vyšetrujú 123 osôb vrátane bývalého šéfa kalábrijskej správy Maria Oliveriho.



Pri vyšetrovaní spolupracovala talianska polícia s prokurátormi z nemeckého Stuttgartu i s nemeckou spolkovou políciou.



'Ndrangheta údajne od juhu až po sever Talianska nelegálne obchodovala v oblasti nehnuteľností, stravovacích, bezpečnostných služieb či videopokru. Nelegálne obchody tam prevádzkovala tiež s ovocím, zeleninou a dobytkom, priblížila talianska polícia.



Mafiáni podľa polície obchodovali aj s rakúskymi obchodníkmi s ovocím a zeleninou. Taktiež využívali služby nemeckých hackerov na vykonávanie podvodných bankových a finančných transakcií.



'Ndrangheta pochádzajúca z juhotalianskeho regiónu Kalábria je považovaná za jeden z najväčších a najmocnejších zločineckých syndikátov na svete. V tomto smere predstihla aj sicílsku Cosa Nostru, kedysi najvplyvnejšiu taliansku mafiánsku organizáciu. V máji bolo počas dvoch vĺn razií proti 'Ndranghete, konkrétne jej pašerákom drog, zadržaných v celej Európe vyše 100 ľudí.