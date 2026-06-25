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Pri raziách v opozičných samosprávach v Turecku zadržali 24 ľudí
Medzi zadržanými sú podľa Anadolu aj dvaja starostovia mestských častí pobrežnej metropoly Izmir. Obaja sú členmi Republikánskej ľudovej strany, ktorá je najväčším opozičným zoskupením v krajine.
Autor TASR
Istanbul 25. júna (TASR) - Turecké úrady počas novej vlny razií v samosprávach riadených opozíciou, ktoré čelia vyšetrovaniu pre podozrenia z korupcie, zadržali ďalších 24 ľudí. Vo štvrtok o tom informovala tamojšia štátna tlačová agentúra Anadolu, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Medzi zadržanými sú podľa Anadolu aj dvaja starostovia mestských častí pobrežnej metropoly Izmir. Obaja sú členmi Republikánskej ľudovej strany (CHP), ktorá je najväčším opozičným zoskupením v krajine. Razie však okrem toho prebehli aj v Istanbule a provinciách Aydin a Adana.
Strana CHP čelí masívnemu tlaku od svojho úspechu v lokálnych voľbách v roku 2024, pripomína DPA. Vyše 20 jej zvolených starostov sa v súčasnosti nachádza vo väzení a viacerých ďalších zbavili úradu.
Najsledovanejším prípadom je kauza bývalého starostu Istanbulu Ekrema Imamogla, ktorý je hlavným politickým rivalom tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Imamogla zatkli v marci minulého roka okrem iného pre obvinenia z korupcie, čo vyvolalo masové protesty.
Predstavitelia CHP tvrdia, že tieto procesy sú politicky motivované. Vláda sa podľa nich snaží zabrániť Imamoglovi kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2028. Turecký kabinet tieto obvinenia odmieta.
Medzi zadržanými sú podľa Anadolu aj dvaja starostovia mestských častí pobrežnej metropoly Izmir. Obaja sú členmi Republikánskej ľudovej strany (CHP), ktorá je najväčším opozičným zoskupením v krajine. Razie však okrem toho prebehli aj v Istanbule a provinciách Aydin a Adana.
Strana CHP čelí masívnemu tlaku od svojho úspechu v lokálnych voľbách v roku 2024, pripomína DPA. Vyše 20 jej zvolených starostov sa v súčasnosti nachádza vo väzení a viacerých ďalších zbavili úradu.
Najsledovanejším prípadom je kauza bývalého starostu Istanbulu Ekrema Imamogla, ktorý je hlavným politickým rivalom tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Imamogla zatkli v marci minulého roka okrem iného pre obvinenia z korupcie, čo vyvolalo masové protesty.
Predstavitelia CHP tvrdia, že tieto procesy sú politicky motivované. Vláda sa podľa nich snaží zabrániť Imamoglovi kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2028. Turecký kabinet tieto obvinenia odmieta.